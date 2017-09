Google macht Sicherheitslücke des iPhone 7 unter iOS 10 öffentlich

"Allgemein" > "Softwareupdate"

Google hat nur wenige Tage nach Veröffentlichung von iOS 11 und iOS 11.0.1 genauere Details samt Demo-Exploit zu einer der geschlossenen Sicherheitslücken veröffentlicht, mit der Angreifer die Kontrolle über des iPhone 7 erlangen können. Da es sich um ein Problem der WLAN-Firmware des Broadcom-Chips handelt, reicht bereits die Aktivierung von WLAN aus, um unter iOS 10 potenziell angegriffen zu werden.Da Google nun auch einen Exploit zu der Sicherheitslücke CVE-2017-11120 veröffentlicht hat, erleichtert dies kriminellen Hackern, einen erfolgreichen Angriff zu entwickeln. Von diesem Problem sind nicht nur iPhone 7 und iPhone 7 Plus mit iOS 10 betroffen, sondern auch Android-Smartphones wie beispielsweise das Galaxy S7 Edge.Allen gemeinsam ist der gleiche Broadcom-Chipsatz BCM4355C0, bei dem in bestimmten Firmware-Versionen schädliche Programmanweisungen eingeschleust werden können, weil Speicheroperationen nicht ausreichend überprüft werden. Es empfiehlt sich daher, im Fall eines iPhone 7 und iPhone 7 Plus schnellstmöglich auf iOS 11 zu aktualisieren.Doch auch Nutzer anderer iOS-Geräte sollten nicht allzu lange warten, da natürlich auch viele andere Sicherheitslücken mit iOS 11 geschlossen wurden. Eine Sicherheitsaktualisierung für iOS 10 wird Apple nicht bereitstellen, da man iOS 11 nicht nur als Funktions-Update betrachtet, sondern auch als Sicherheits-Update. Um eine Aktualisierung durchzuführen, wechselt man in die iOS-Einstellungen und folgt dort unterden Anweisungen.