Google Übersetzer für iOS versteht mehr gesprochene Sprachen

Google hat die Übersetzer-App für iOS auf Version 5.14 aktualisiert. Neu hinzugekommen ist damit die Unterstützung von gesprochenen Texten in 20 weiteren Sprachen. Hierbei kann auf eine Eingabe verzichtet und iPhone oder iPad einfach in Richtung des Gesprächspartners gehalten werden. Diese Funktion ist allerdings nur bei aktiver Internet-Verbindung verfügbar.Damit unterstützt Google nun die Spracheingabe zur Übersetzung bei Afrikaans, Amharisch, Arabisch, Armenisch, Aserbaidschanisch, Baskisch, Bengalisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Filipino, Finnisch, Französisch, Galizisch, Georgisch, Griechisch, Gujarati, Hebräisch, Hindi, Indonesisch, Isländisch, Italienisch, Japanisch, Javanisch, Kannada, Katalanisch, Khmer, Koreanisch, Kroatisch, Lao, Lettisch, Litauisch, Malayalam, Malaysisch, Marathi, Nepalesisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Singhalesisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Suaheli, Sundanesisch, Tamil, Telugu, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu, Vietnamesisch und Zulu.Fotografisch oder zumindest schriftlich lassen sich darüber hinaus noch Albanisch, Birmanisch, Bosnisch, Cebuano, Chichewa, Esperanto, Estnisch, Friesisch, Haitianisch, Hausa, Hawaiisch, Hmong, Igbo, Irisch, Jiddisch, Kasachisch, Kirgisisch, Korsisch, Kurdisch (Kurmandschi), Lateinisch, Luxemburgisch, Malagasy, Maltesisch, Maori, Mazedonisch, Mongolisch, Paschtu, Punjabi, Samoanisch, Schottisch-Gälisch, Sesotho, Shona, Sindhi, Somali, Tadschikisch, Usbekisch, Walisisch, Weißrussisch, Xhosa und Yoruba übersetzen. Vor Google stehen also noch viele Baustellen, bis eine vollständige Spracheingabe zur maschinellen Übersetzung geboten wird.Google Übersetzter benötigt mindestens iOS 9.1 und lässt sich kostenlos ohne Registrierungspflicht nutzen. Um eine Übersetzung durchzuführen, können Nutzer den Text per Tastatur eingeben oder teilweise mit der Kamera fotografieren. Mit Online-Verbindungs ist außerdem die handschriftlich sowie verbale Texteingabe möglich.