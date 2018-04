Google Tasks: Neue Aufgaben-App für iPhone und iPad

Eigene App für Googles Aufgaben-Funktion

Google hat eine iOS-App speziell für das hauseigene Aufgaben-Feature veröffentlicht. Tasks synchronisiert die eingetragenen To-do-Listen geräteübergreifend und bietet zudem eine Gmail- sowie Google-Kalender-Integration, um den Wechsel zwischen den verschiedenen Diensten des Suchmaschinenriesen so nahtlos wie möglich zu gestalten.Die aufgeräumte, moderne und minimalistische Benutzeroberfläche zeigt die Aufgaben der jeweils ausgewählten Liste untereinander an. Dazu zählen auch Tasks aus der Webversion von Gmail und dem Google Kalender.Nutzer können zu den jeweiligen Aufgaben detaillierte Informationen, Unteraufgaben und ein Fälligkeitsdatum hinzufügen, an dem der Anwender per Mitteilung benachrichtigt wird. Es lässt sich aber nur der jeweilige Tag festlegen, keine genaue Uhrzeit. Nutzer können die Aufgaben zudem individuell oder automatisch per Fälligkeitsdatum sortieren.Google Tasks benötigt mindestens iOS 10 und ist gratis im App Store verfügbar (Store: ).