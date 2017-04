Google Maps: So verwenden Sie die neue Parkplatz-Markierung

Tippen Sie auf den blauen Punkt, der Ihre Position in Google Maps anzeigt.

Wählen Sie aus dem Aufklappmenü »Als Parkplatz-Standort festlegen«.

3x »Aber«

Zu den zahlreichen neuen Features der Karten-App von Apple unter iOS 10 gehörte recht prominent auch die automatische Markierung des Parkplatzes, auf dem das Auto des Nutzers steht (Detail-Informationen zur Karten-App unter iOS 10: ). Genau diese Funktion reicht nun auch der Konkurrent Google Maps nach (Store: ).Dabei geht Google sogar einen kleinen Schritt weiter. Ebenso wie bei Apple gibt es die automatische Markierung: Falls das iPhone per USB-Kabel oder Bluetooth mit dem Bordcomputer eines Kraftfahrzeugs verbunden war und getrennt wurde, setzt die App automatisch eine entsprechende Markierung. In Google Maps ist dies aber zusätzlich auch manuell möglich, nämlich über folgende Schritte:Die Parkplatzposition ist dann ähnlich einer frei gesetzten Markierung auswählbar und zeigt die genaue Adresse des Parkplatzes an. Außerdem gibt es den Hinweis, wie lange die mit einem blauweißen »P« gekennzeichnete Markierung noch zu sehen bleibt (standardmäßig bis 24 Stunden nach dem Anlegen). Außerdem kann die Parkplatz-Markierung heruntergeladen, geteilt und natürlich gelöscht werden.Drei Einschränkungen sind dabei aber leider zu verzeichnen. Erstens ist es nicht möglich, eine Parkplatz-Markierung an einem anderen Ort als dem aktuellen Standort anzulegen. Zweitens erlaubt die App nur einen Parkplatz gleichzeitig - eine zweite Markierung löscht die erste. Drittens - und hier auf ein baldiges Nachbessern zu hoffen - fehlt der iOS-Version von Google Maps eine praktische Hilfe, welche die Android-App zulässt. Diese erlaubt nämlich einerseits das Hinzufügen von Zusatzinformationen (zum Beispiel von Etagen und Nummern bei Parkhäusern) und zweitens einen Timer für die erlaubte Restparkdauer inklusive Erinnerungsfunktion.Weiterführende Links: