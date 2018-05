Google Chrome: Bald keine Hinweise mehr auf verschlüsselte HTTPS-Verbindungen

Chrome-Pläne für 2018

Google Chrome markiert Internetseiten in der URL-Leiste bislang standardmäßig mit einem grünen Schloss, wenn sie das abhörsichere Übertragungsprotokoll HTTPS verwenden. Damit soll es bald vorbei sein.[banner]Emily Schechter berichtet im Chromium-Blog über einige Änderungen bezüglich der Markierungen von HTTP- und HTTPS-Verbindungen. Da immer mehr Online-Seiten auf HTTPS setzen, hält es Google in Zukunft nicht mehr für nötig, gesondert auf eine gesicherte Verbindung hinzuweisen. Stattdessen steht die Warnung vor ungeschützten Übertragungsprotokollen im Fokus kommender Chrome-Versionen.In der Vergangenheit sei die Anzahl der Seiten mit unverschlüsselter HTTP-Verbindung noch zu hoch gewesen, um jede davon mit einer roten Warnmarkierung zu versehen, so Schechter. Doch die immer häufigere Verwendung von HTTPS auf Websites ermögliche es zukünftig, den Fokus von Google Chrome auf Warnmeldungen zu legen und nicht mehr gesondert auf HTTPS hinzuweisen.Google wird mit der im September erscheinenden Chrome-Version 69 damit beginnen, die Formulierung „Sicher“ und den grüngefärbten Hinweis bei HTTPS-Verbindungen zu entfernen. Im Oktober folgen mit Google Chrome 70 rote Warnmeldungen bei HTTP-Internetseiten. Nutzer sollen sich so daran gewöhnen, dass HTTPS der angestrebte „Normalzustand“ für Internetseiten ist und unverschlüsselte Übertragungen immer seltener werden.