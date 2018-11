Gleich zwei Updates: Apple aktualisiert iTunes Remote

Mit der App "iTunes Remote" von Apple lässt sich die heimische iTunes-Bibliothek auf dem Mac oder PC direkt von einem iOS-Gerät aus steuern und beispielsweise an AirPlay-Lautsprecher weiterreichen. Auch ist es möglich, AirPlay-Lautsprecher direkt in der App zu gruppieren und mit derselben Musik zu versorgen.Apple hat gleich zwei Updates in rascher Folge für die kleine App herausgegeben. In der Update-Beschreibung zu Version 4.4.2 teilt Apple mit, dass ein Absturz-Fehler beim Verwenden der On-Screen-Tastatur behoben wurde. Ferner will Apple Probleme bei der Wiedergabe von Videos über AirPlay in den Griff bekommen und die Stabilität der Netzwerkverbindungen verbessert haben.Einen Tag nach Erscheinen von Version 4.4.2 veröffentlichte Apple ein weiteres Update mit der Versionsnummer 4.4.3 – und einer identischen Update-Beschreibung. Wahrscheinlich ist in 4.4.2 ein dringliches Problem aufgefallen, weswegen Apple in so rasch ein Update nachgereicht hat. Um welchen Fehler es sich hierbei handelte, ist nicht bekannt.iTunes Remote benötigt ein iPad oder iPhone mit mindestens iOS 9. Außerdem muss sich das iOS-Gerät im selben WLAN-Netzwerk wie der Mac oder PC mit iTunes befinden, um die Steuerung zu ermöglichen. Apple empfiehlt den Einsatz von iTunes 12.7.5 auf dem zu steuerndem Computer. iTunes Remote steht kostenlos im App Store zum Download bereit.