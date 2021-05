"Gesundheits-Visionär" verlässt Apple: Cupertino verliert wichtigen Mitarbeiter

Corona-Tracing via iPhone

Weitere Apple-Projekte von Myoung Cha

"Cha ist ein Visionär"

Ein hochrangiger Mitarbeiter aus Apples Health-Team verlässt das Unternehmen. Myoung Cha hat sich dazu entschieden, zukünftig beim Startup "Carbon Health" zu arbeiten. Ursprünglich kam Cha anno 2015 von McKinsey zu Apple, um Gesundheitsstrategien für Produkte des Unternehmens zu entwickeln. Entsprechende Pläne kamen insbesondere den Features der Apple Watch zugute. Zudem sollte er Partnerschaften mit dem Gesundheitswesen und Firmen der Health-Branche vorantreiben.Cha zählte zwar nicht zu den bekanntesten Apple-Führungspersönlichkeiten, doch er war entscheidend an diversen Projekten rund um das Thema Gesundheit beteiligt. Beispielsweise spielte er eine entscheidende Rolle bei Apples und Googles Zusammenarbeit bezüglich des Corona-Tracing-Dienstes für Smartphones. Googles Android-Chefentwickler Dave Burke setzte sich seinerzeit nach weitreichenden Fortschritten bei der Entwicklungsarbeit mit Cha in Verbindung, um gemeinsame Wege auszuloten. Daraus entstand ein regelmäßiger Austausch beider Unternehmen, aus dem die Tracing-Lösung zur Eindämmung der Covid-Verbreitung schließlich hervorging.Zu den weiteren Projekten Chas gehörte eine Herzstudie in Zusammenarbeit mit der Pharma-Größe Johnson & Johnson. Hinzu kommt die Partnerschaft mit dem US-Gesundheitsdienstleister Aetna zur Entwicklung einer App, welche die Gesundheits- und Fitnessaktivitäten von Versicherungsmitgliedern analysiert – und darauf basierend Prämien in Aussicht stellt. Um etwas Ähnliches geht es auch bei Apples Zusammenarbeit mit dem Land Singapur. Dortige Apple-Watch-Nutzer können sich die App "LumiHealth" herunterladen und Aktivitäten wie Sport, Schlaf und Meditation aufzeichnen lassen. Wer sich engagiert zeigt, bekommt Geldprämien. Die Anwendung bietet darüber hinaus von Ärzten und Fitnessexperten konzipierte Spiele.Business Insider zufolge genoss Cha bei Apple hohes Ansehen. Er sei ein Visionär gewesen, dessen Ideen dem Unternehmen fehlen werden. Zudem habe er sich bei Verhandlungen mit Regierungen und anderen Unternehmen besonders hervorgetan. Bei seinem neuen Arbeitgeber Carbon Health kümmert sich Cha um den Bereich der häuslichen Pflege. Dazu gehören insbesondere Aspekte der Digitalisierung wie Online-Beobachtung von Patienten und zusätzliche virtuelle Pflege-Angebote.