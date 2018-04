Geschäftserfolg im Winter: Apple kündigt Quartalskonferenz für Q1 2018 an

Apple hat die Webseite für Finanzanleger aktualisiert und den Termin für die nächste reguläre Quartalskonferenz bekannt gegeben. Am Dienstag, den 1. Mai 2018, um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird es wieder eine Telefonkonferenz mit CEO Tim Cook und CFO Luca Maestri geben. Die Themen für die Geschäftszahlen des Dreimonatszeitraums Januar bis März 2018 sind sicherlich neben den üblichen Angaben zu Umsatz, Gewinn und Verkaufsmengen die Performance des iPhone X und des HomePod.Apples eigene Prognosen von vor drei Monaten erwarten einen Umsatz knapp über 60 Milliarden US-Dollar, was einmal mehr einen Rekord darstellen würde. Noch nie konnte Apple diese Marke in einem ersten Kalenderquartal übertreffen. Die Bruttogewinnmarge schätzte Apple auf 38 bis 38,5 Prozent. Wie gewohnt wird auch MacTechNews live über die Informationen berichten, welche das Apple-Management im Rahmen der Telefonkonferenz bekannt geben wird.