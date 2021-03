Geheimer Sensor im HomePod mini: Gibt Apple Temperaturmesser per Software-Update frei?

Sensor stammt von Texas Instruments



Sensor in der Nahansicht. Quelle: Sensor in der Nahansicht. Quelle: Bloomberg

Temperatursensor für HomeKit-Produkte

Einsatzzweck: Drittanbieter-Thermostate und mehr

Der HomePod mini scheint sein volles Potenzial noch nicht entfaltet zu haben. Einem Bericht von Bloomberg zufolge schlummert im Innern des Geräts ein neues Feature, das nur noch per Softwareupdate freigeschaltet werden muss. Die Rede ist von einem Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, den Apple bislang weder in irgendeinem Support-Dokument thematisiert noch für jegliche Funktionen des Smart-Speakers freigegeben hat.Die Reparaturspezialisten von iFixit haben die Existenz des mysteriösen Sensors gegenüber Bloomberg bestätigt und Fotos bereitgestellt. Der Sensor stammt von Texas Instruments und trägt die Bezeichnung „HDC2010 Humidity and Temperature Digital Sensor“. Die Maße betragen nur 1,5 x 1,5 Millimeter – es ist demnach keine Komponente, die beim Öffnen des Geräts sofort auffällt.Apple verbaut den Sensor in der Nähe des Stromkabel-Eingangs. Laut der Hardware-Spezialisten von TechInsights spricht die Einbauposition des Sensors dafür, dass die Außentemperatur (und nicht die Wärme innerhalb des HomePod-Gehäuses) gemessen werden soll, da der Sensor relativ weit von den wärmeintensiven Bauteilen des Lautsprechers entfernt ist.Da es keine offiziellen Informationen seitens Apple zu dem kleinen Bauteil gibt, lässt sich über den Sinn und Zweck des Sensors nur spekulieren. Bloomberg beruft sich im Bericht auf unternehmensinterne Quellen in Cupertino, die Apples Pläne mit dem Sensor skizzieren. Demzufolge wurde die Komponente verbaut, ohne dass ein direkter Einsatz vorgesehen war – Apple wollte sich jedoch entsprechende Optionen offenhalten und nicht erst auf die zweite Generation des HomePod mini warten. Im Unternehmen werde noch diskutiert, wofür der Chip am besten geeignet ist. Voraussichtlich läuft es auf die Einbindung in Apples HomeKit-Schnittstelle hinaus, sodass Drittanbieter-Produkte mit HomeKit-Anbindung auf die Daten des Sensors zugreifen können.Konkret bieten sich beispielsweise Thermostate mit HomeKit-Integration an. Je nach gemessener Wärme oder Kälte gäbe es die Möglichkeit, Heizungen einzuschalten oder auf eine bestimmte Temperatur einzustellen. Auch Klimaanlagen könnten – etwa an Sommertagen – ab einem bestimmten Hitzewert automatisch loslegen, sodass die Temperatur einer Wohnung angenehm ist, sobald der Nutzer nach Hause kommt.Die vom Sensor ermittelte Luftfeuchtigkeit wäre ebenso interessant für die Funktionen entsprechender HomeKit-Geräte. Ob Apple die genannten Funktionen zeitnah freischaltet oder weiter wartet, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Unter Umständen nutzt das Unternehmen das nächste große Betriebssystem-Upgrade, um die neuen Features bereitzustellen.