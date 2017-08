Geheime Apple-Seite: Ingenieur für iCloud-Server gesucht

Zumindest bei Unternehmen des Silicon Valley ist es mittlerweile üblich, einige Stellenangebote nur noch versteckt für geeignete Kandidaten zu platzieren. Diese finden sich entweder versteckt in Quelltext, in Debug-Ausgaben von Entwicklungswerkzeugen oder wie jetzt geschehen, in der Hauptseite eines internen Cloud-Servers von Apple.Jedoch hat auch ein Journalist Apples versteckte Suche nach einem Ingenieur für zehntausende Cloud-Sever mit Millionen Speicherdisks entdeckt und natürlich öffentlich gemacht, sodass Apple noch am Wochenende das Stellenangebot vom Netz nahm. Wie aus dem Screenshot des Angebots hervorgeht, sollten sich Gesuchte nicht nur die Verwaltung von Exabyte (1.000.000.000 GB) an Daten zutrauen, sondern auch sehr gut in Java 8 und modernen Server-Konzepten bewandert sein.Ganz ähnlich geht Apple auch bei der Suche nach Entwicklern für die iCloud-Apps vor. Einen Hinweis auf Apples Stellenangebote findet sich in diesem Fall schon seit längerer Zeit in der JavaScript-Konsole, wobei letztendlich nur auf die regulären Stellenangebote von Apple verwiesen wird. Wirklich versteckt ist dies daher im Gegensatz zum obigen Fall nicht.Apples Wachstum und steigende Zahl an Projekten stellt das Unternehmen vor eine Herausforderung, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Hinzu kommen aber auch noch Expansionsprobleme durch eine unzureichende Zahl an verfügbaren Büroräumen (MTN berichtete: ). Der neue Apple Park sorgt diesbezüglich für keine Entspannung.