Gehäusefotos vom iPhone 8, Foxconn-Manager: "iPhone 8 wird nicht billig"

Noch nie war ein iPhone besonders günstig zu erwerben, wirft man einen Blick auf den reinen Kaufpreis. Lediglich beim iPhone SE trat Apple mit vergleichsweise aggressiven Preisen an. Die jeweiligen Topmodelle bedeuteten jedoch immer eine hohe Investition, Apples durchschnittliche Verkaufspreise stiegen sogar noch. Das aktuelle iPhone 7 Plus kostet in der mittleren Stufe bereits über 1000 Euro - wer statt 128 GB sogar 256 GB verbaut haben möchte, bezahlt im Apple Store sogar 1119 Euro. Schon vor Monaten besagte ein Bericht, das iPhone 8 werde generell über 1000 Euro kosten. Die Bemerkung eines Foxconn-Managers bekräftigt nun derlei Vermutungen.Die Fertigung des iPhone 8 ist demnach deutlich teurer als bei sonstigen Modellen, da es hohen Ausschuss bei den benötigten Displays gebe. Das "spezielle Design" verursache derzeit eine Ausfallquote von 40 Prozent. Dies treibt die Kosten erheblich nach oben. Besagter Foxconn-Manager gibt daher die Prognose ab, das iPhone 8 "werde nicht billig" - ein deutlicher Hinweis auf einen Kaufpreis oberhalb des iPhone 7 Plus, denn mit "nicht billig" ist ziemlich sicher "noch teurer" gemeint. Übrigens verschwand die Aussage sehr schnell nach Bekanntwerden wieder von Luo Zhongshengs Weibo-Account. Sicherlich wurde er darauf aufmerksam gemacht, wie ungern Apple die Preisgabe von Informationen zu unveröffentlichten Produkten sieht.Ebenfalls auf Weibo kursieren seit diesem Wochenende Bilder, die das Gehäuse des iPhone 8 zeigen sollen. Sofern die Fotos echt sind, gibt es mit der nächsten iPhone-Generation auch eine neue Farbvariante, nämlich "Copper Gold". Unbekannt ist, ob es sich bei den Gehäusen um Bauteile aus dem Produktionsprozess oder um inoffizielle Nachbauten handelt. Bis auf die neue Farbvariante entspricht das Design exakt dem, was bereits seit Wochen über das Design des nächsten iPhones zu lesen ist. Ein anderes Bild, das momentan die Runde macht, scheint aber eine Fälschung zu sein. Dieses zeigt angeblich einen ganzen Karton voller iPhones mit rückseitig angebrachtem Fingerabdrucksensor - dessen Abstand zum Apple-Logo aber bei jedem Gerät recht unterschiedlich ausfällt.