Gaming auf dem Mac: Nvidia optimiert GeForce Now für M1-Macs +++ "Disney Dreamlight Valley" angekündigt

Nvidia GeForce Now erhält M1-Support

"Disney Dreamlight Valley" auch für Pixar-Fans gedacht

Nvidia hat den hauseigenen Cloud-Gaming-Service GeForce Now fit für Macs mit Apple-Silicon-Chip gemacht. Die dazugehörige App läuft ab der neuen Version 2.0.40 nativ auf Apple-Rechnern mit M1, M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra. Zuvor funktionierte die Nividia-Software auf entsprechenden Macs nur mithilfe des Emulationswerkzeugs Rosetta 2, was mit einigen Nachteilen – wie vergleichsweise langen Startzeiten der Anwendung – verbunden war.Nvidia geht im dazugehörigen Blogpost auf die Verbesserungen durch die native M1-Unterstützung ein. Dem Grafikkarten-Anbieter zufolge senkt die neue Version von GeForce Now den Energiebedarf der App deutlich, was insbesondere Mobil-Macs und deren Akkulaufzeiten zugutekommt. Nutzer profitieren zusätzlich von schnelleren Startzeiten der Anwendung und einer allgemein besseren Performance beim Ausführen. Das Nutzungserlebnis werde auf M1-Macs wie MacBooks, iMacs und Mac mini deutlich gesteigert, so der Hersteller. Auf die eigentliche Gaming-Performance der via GeForce Now verfügbaren Titel hat der native M1-Support jedoch weniger Auswirkungen als in den anderen Bereichen der Software, da die verfügbaren Spiele in Nvidia-Rechenzentren ausgeführt und via Cloud-Verbindung an den jeweiligen Mac übertragen werden.Zu den weiteren Neuerungen in GeForce Now 2.0.40 zählt eine weitere Möglichkeit, passende Spiele schneller zu finden. Dazu hat Nvidia eine "Genre"-Leiste unterhalb des "Games"-Menüs platziert, über die Kunden nach den Titeln ihrer Wahl suchen können.Apropos Gaming auf dem Mac: Softwareschmiede Gameloft hat ein ambitioniertes Spiel angekündigt, das nicht nur für PC und Konsolen erscheinen wird, sondern auch für Apple-Rechner. Die Rede ist von "Disney Dreamlight Valley". In der Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation treffen Spieler auf viele Figuren, Schauplätze und andere Dinge aus Disney- sowie Pixar-Filmen, darunter "Die Schöne und das Biest", "Cinderella", "Monster AG", "Der König der Löwen", "WALL-E", "Toy Story" und viele mehr. Auch Serien wie DuckTales sind vertreten. Die Spielfigur lässt sich nach den individuellen Wünschen des Nutzers gestalten.Disney Dreamlight Valley erscheint im Sommer 2022 zunächst als "Early Access"-Titel exklusiv für die Xbox. Die finale Version für Mac, PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox kommt 2023 auf den Markt, wobei noch kein genaues Datum feststeht.