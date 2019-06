Freitagsschnäppchen: Rabattierte Filme, Gadgets und Apps der Woche

Apps im iOS App Store

Ein historischer Drama-Klassiker, ein Science-Fiction-Epos und eine zeitlose turbulente Komödie stehen heute auf der Liste der Freitagsschnäppchen. Außerdem im Angebot: Drei rabattierte Gagdets und eine Auswahl der besten preisreduzierten Apps für iPhone und iPad.statt 27,99 €Fugue Machine ist ein MIDI-Sequencer mit multiplen Playheads und einem innovativen Workflow. Die App erlaubt die Erstellung mehrerer MIDI-Spuren, die sich parallel mit veränderten Parametern abspielen lassen. Modifiziert werden können etwa Tempo, Tonhöhe und Abspielrichtung. Zudem lassen sich vielfältige Variationen einer Melodie erzeugen.statt 28,99 €In diesem vom gleichnamigen Brettspiel inspierierten Game für iPhone und iPad schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kommandeurs im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die App bietet mehrere verschiedene Szenarien und drei Schwierigkeitsstufen. Jedes Spiel besteht aus mehreren Runden, wobei in jedem Durchgang die Karten neu gemischt werden.statt 8,99 €Die Kamera-App ProCam 6 bietet unter anderem einen manuellen Aufnahmemodus und die Speicherung der Bilder im RAW-Format an. Mit 4,5 von 5 Sternen gehört sie zu den am besten bewerteten Apps ihres Genres. Die Liste der Funktionen ist lang, so beherrscht ProCam 6 unter anderem Langzeitbelichtungen, erlaubt vollständige Fokus- und Belichtungskontrolle und enthält 17 Linsen-Simulationen sowie 60 verschiedene Filter. Fotos lassen sich zudem direkt in der App beschneiden, drehen, spiegeln und ausrichten.statt 9,99 € (Leihe: 3,99 €)Drama von Elia Kazan, 1951, 124 MinutenRotten Tomatoes 90%, Metacritic 96In diesem mit vier Oscars ausgezeichneten Film nach einem Drama von Tennessee Willams will die labile Lehrerin Blanche (Vivien Leigh) bei ihrer Schwester Stella die Vergangenheit vergessen. Als sie den schüchternen Mitch (Karl Malden) kennen lernt, träumt sie von einem gemeinsamen Leben mit ihm, doch Stellas brutaler Ehemann Stanley Kowalski (Marlon Brando) bedrängt Blanche und vergewaltigt sie schließlich sogar.statt 9,99 € (Leihe: 3,99 €)Science Fiction von Alfonso Cuarón, 2013, 90 MinutenRotten Tomatoes 96%, Metacritic 96Sandra Bullock und George Clooney spielen die Hauptrollen in diesem Weltraum-Thriller, der mit 7 Oscars ausgezeichnet wurde. Im Verlauf eines Weltraumspaziergangs bleiben die beiden allein zurück, ohne Verbindung zur Erde und ohne Chance auf Rettung. Aber es kann sein, dass der einzige Weg heim noch weiter hinaus in die beängstigenden Weiten des Weltalls führt.statt 9,99 € (Leihe: 3,99 €)Komödie von George Cukor, 1950, 112 MinutenRotten Tomatoes 100%, Metacritic 96In der Verfilmung des Broadway-Bühnenhits „Philadelphia Story“ treffen mit Katharine Hepburn, James Stewart und Cary Grant drei der großen, unvergessenen Stars des Showbusiness aufeinander. Die turbulente Komödie um einen verlassenen Ehemann (Cary Grant), einen zukünftigen Bräutigam (John Howard) und einen unermüdlichen Nebenbuhler besticht durch glänzende Dialoge und rabiaten Humor.statt 649,00 €Der Roomba 960, den Amazon heute rund 100 Euro günstiger als zahlreiche andere Händler anbietet, navigiert selbständig durch die Räume und reinigt sowohl Teppiche als auch Hartböden. Er kann per App gesteuert werden, unterstützt aber auch Amazons Sprachassistenten Alexa und lässt sich mit Hilfe von IFTTT auch mit Siri bedienen.statt 44,99 €Der USB-C-Hub mit sieben Ports liefert Datentransferraten von bis zu 5 Gbps und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1. Drei PowerIQ-Ports erkennen das angeschlossene Gerät und liefern die schnellstmögliche Ladung von bis zu 2.1 Ampere per Port. Die vier Standardports laden jeweils mit bis zu 0,9 Ampere. Netzteil und ein 80 Zentimeter langes USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.statt 59,99 €Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate, die es bei Amazon aktuell mit 30 Prozent Rabatt gibt, bietet exklusive Rabatte im PlayStation Store und bis zu zwei ausgewählte Spiele pro Monat kostenlos, die man so lange nutzen kann, wie die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besteht. Außerdem gibt es Zugang zum Online-Multiplayer und zusätzliche Speicherkapazität.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.