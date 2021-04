Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hinweis

Jede Menge digitale Backrezepte und einen Action-Rollenspiel-Klassiker gibt es aktuell im iOS App Sore zu reduzierten Preisen. Außerdem finden sich in der heutigen Schnäppchen-Sammlung eine australische Coming-of-Age-Komödie sowie ein leistungsfähiger SIP-Client für den Mac. Amazon bietet unter anderem eine kräftig rabattierte Powerbank mit integriertem Solarpanel an, welche sich vor allem für iPhone-Besitzer mit Hang zu Outdoor-Aktivitäten eignet.statt 3,49 € (ab macOS 11.1)Das humorvolle Point-and-Click-Adventure im Pixel-Art-Stil der 1980er Jahre erinnert an Klassiker wie Zac McKraken, Monkey Island und Maniac Mansion. Die Titelfigur Paul Pixel, ein ganz gewöhnlicher Mensch, muss in dem Spiel die Welt gegen den Angriff von Zombies verteidigen. Der Soundtrack des Retro-Games besteht ausschließlich aus Klängen des legendären Commodore-64-Chips, die mit zusätzlichen modernen Effekten versehen sind. Das Spiel unterstützt die TouchBar.statt 44,99 € (ab macOS 10.11)Der SIP-Client für den Mac unterstützt VoIP-Accounts von zahlreichen Anbietern. Blink Pro nutzt das Adressbuch des von macOS und synchronisiert die SIP-Konten zwischen mehreren Geräten via iCloud. Die App ermöglicht lokale Audio-Konferenzen, Datenübertragung und Instant Messaging sowie Screensharing. Darüber hinaus bietet Blink Pro eine Voice-Mailbox und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Videotelefonie ist ebenfalls möglich. Daten wie etwa Kontakte oder Telefonnummern werden nicht an den Entwickler geschickt.- 6,99 € statt 12,99 €- 34,99 € statt 38,99 €- 2,29 € statt 5,49 €- 54,99 € statt 59,99 €statt 4,99 € (ab iOS 11.0)Das digitale Backbuch für iPhone, iPad und Mac umfasst mehr als 700 Rezepte. In der reich bebilderten Sammlung finden sich nicht nur süße, sondern auch herzhafte und pikante Leckereien. Alle Rezepte kommen mit ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Darüber hinaus bietet "Backen macht glücklich" zahlreiche Tipps, ermöglicht die Erstellung von Einkaufslisten und enthält einen Portionsumrechner. Lieblingsrezepte lassen sich in einer Favoritenliste speichern und so schnell wiederfinden.statt 7,99 € (ab iOS 9.0)Das Action-Rollenspiel wartet mit einer mythologischen Handlung auf, in deren Verlauf der Spieler in die Rolle eines Helden schlüpft. Er muss die aus dem Gefängnis entflohenen Titanen bekämpfen und so über das Schicksal der Menschheit entscheiden. Dabei gilt es, sich mit verzauberten Schwertern, Blitz und Donner sowie etlichen Horden von äußerst gefährlichen Gegnern auseinanderzusetzen. "Titan Quest" ist die iPhone- und iPad-Version eines ursprünglich im Jahr 2006 erschienenen bekannten PC-Spiels.- 7,99 € statt 12,99 €- 3,49 € statt 5,49 €- 5,49 € statt 10,99 €- 4,49 € statt 6,99 €statt 9,98 €Komödie von Bruce Beresford, 2018, 109 MinutenDie Hauptrollen in diesem Film über die Liebe, die Hoffnung und das perfekte Kleid spielen Rachael Taylor, Julia Ormond, Angourie Rice und Vincent Perez. Der Streifen spielt im Jahr 1959 in Sydney. Die 16-jährige Lisa arbeitet in den Sommerferien im einem Kaufhaus, wo sie auf Kolleginnen trifft, die sich die "Ladies in Black" nennen. Von diesen lernt das Schulmädchen nicht nur viel über das Leben, sondern entwickelt sich mit ihrer Hilfe auch zu einer glamourösen jungen Frau.statt 9,99 €Tragikomödie von Michel Hazanavicius, 2012, 96 MinutenJean Dujardin spielt in diesem mit fünf Oscars, unter anderem als "Bester Film", ausgezeichneten Schwarz-Weiß-Streifen den Stummfilmstar George Valentin. Dessen Karriere gerät durch den beginnenden Siegeszug des Tonfilms erheblich in Gefahr. Gleichzeitig muss er miterleben, wie aus der jungen Statistin, dargestellt von Bérénice Bejo, eine gefeierte Darstellerin wird. Der französische Streifen wurde nicht nur von Kritikern gelobt, sondern war auch weltweit ein Erfolg an den Kinokassen.(Komödie, 1991) - 3,98 € statt 9,98 €(LIebesdrama, 1998) - 3,99 € statt 9,99 €(Musikfilm, 1980) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction,2018) - 3,98 € statt 9,98 €(UVP 749,00 €)Die Soundbar mit kabellosem Subwoofer unterstützt Apples AirPlay 2 und auch Google Chromecast. WLAN und Bluetooth sind ebenso an Bord wie HDMI-Ein- und -Ausgang sowie ein optischer Audio-Port. Die maximale Musikleistung beträgt 550 Watt, Die Multibeam-Technik sorgt JBL zufolge für immersiven Surround-Sound, dabei unterstützt das Gerät Dolby Digital, Dolby Pro Logic II und DTS.(UVP 279.00 €)Die kabellosen In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung sind aktuell bei Amazon so günstig zu haben wie bei kaum einem anderen großen Online-Händler. Im Vergleich zu Apples Preisempfehlung lassen sich gut 28 Prozent sparen. Die Bluetooth-Hörstöpsel aus Cupertino bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 4,5 Stunden, zusammen mit dem Ladecase kommt man auf mehr als 24 Stunden. Siri wird selbstverständlich unterstützt. Die AirPods ohne ANC mit kabellosem Ladecase gibt es bei Amazon aktuell für 169,00 Euro statt 54,99 €Die Powerbank verfügt über eine Kapazität von 20.000 Milliamperestunden. Als Besonderheit bietet sie ein Solarpanel, mit welchem sich der Akku aufladen lässt. Das geht zwar langsam vonstatten, ist aber in bestimmten Situationen praktisch. Selbstverständlich kann das Gerät auch per USB-Kabel mit Energie versorgt werden. Zudem verfügt die Anker Powercore Solar über eine integrierte Taschenlampe. Im Lieferumfang sind ein USB-C-Kabel und eine Trageschlaufe enthalten. Ein passendes Ladegerät gibt es bei Amazon für 19,99 Euro statt 25,99 Euro.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.