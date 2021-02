Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Ein bekannter Arcade-Klassiker für den Mac, Spiele für iPhone und iPad sowie Filme zum Leihen für 99 Cent: Das sind nur einige der heutigen Freitagsschnäppchen. Saturn und Media Markt bieten im Rahmen der "Apple Week" noch für kurze Zeit das MacBook Pro M1 zum äußerst günstigen Preis an. Außerdem sind Vivien Leigh und Clark Gable mit kräftigem Rabatt zu haben.statt 4,49 € (ab macOS 10.15)Diese neue Interpretation des Klassikers unter den Patience-Spielen orientiert sich weitegehend am Original. In Super FreeCell Solitaire müssen die 52 Spielkarten nach Farben sortiert in aufsteigender Reihenfolge auf den jeweiligen Stapeln abgelegt werden. Das Spiel ist werbefrei, eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.statt 3,99 € (ab macOS 10.11)Das durch einen der bekanntesten Arcade-Klassiker der 1980er Jahre inspirierte Spiel erfordert Konzentration und Reaktionsschnelligkeit. In 15 quietschbunten Levels gilt es, mit Ball und Schläger verschiedene Wände zu durchlöchern und schließlich komplett abzuräumen. Dabei stehen allerdings zuweilen Verteidiger auf dem Spielfeld, die es zu schlagen gilt.- 1,09 € statt 5,49 €- 6,99 € statt 12,99 €- 1,09 € statt 2,29 €statt 7,99 € (ab iOS 8.0)In diesem Adventure-Game schlüpft der Spieler in die Rolle des Polizeichefs Jack Boyd und muss sich in einer Geschichte voller Korruption, Kriminalität und politischer Intrigen zurechtfinden. In "This is the Police" sind ständig Krisen zu bewältigen, zudem stehen Verhandlungen mit zwielichtigen Gestalten auf dem Programm. Zu allem Überfluss sind alle anstehenden Aufgaben in 180 Tagen zu erledigen, denn dann geht Jack Boyd in Rente.statt 5,499 € (ab iOS 8.0)In diesem Strategiespiel steht der Spieler vor der Aufgabe, eine Gruppe von Robotern anzuführen, die sich durch zahlreiche Feuergefechte kämpfen muss. Im Verlauf von SteamWorld Heist sind unter anderem Schiffe zu entern und Rekruten auszurüsten sowie sogar die Herausforderungen des Weltalls zu überwinden. Bei alledem geht es vorrangig um Können, nicht um Glück.- 1,09 € statt 10,99 €- 1,09 € statt 2,29 €- 1,09 € statt 2,29 €- 0,00 € statt 3,49 €Im Rahmen der Prime-Deals offeriert Amazon an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Im Angebot sind unter anderem Streifen wie Valerian - Stadt der 1.000 Planeten Pretty Woman und Illuminati . Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist zwar eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber bereits im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden. Zahlreiche Filme sind auch zum reduzierten Kaufpreis von 3,98 Euro erhältlich.statt 9,99 €Historiendrama von Victor Fleming, 1939, 233 MinutenZu diesem Klassiker mit Vivien Leigh und Clark Gable muss man nicht viele Worte verlieren. Der mit acht Oscars prämierte Streifen, welcher vom legendären Hollywood-Mogul David O. Selznick produziert wurde, war über Jahrzehnte der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Er basiert auf dem weltberühmten gleichnamigen Roman von Margaret Mitchell.statt 9,99 €Liebesfilm von Ang Lee, 2006, 128 MinutenDer Film erzählt die Geschichte des Ranchers Ennis Del Mar (Heath Ledger) und des Rodeoreiters Jack Twist (Jake Gyllenhaal), die auf Brokeback Mountain eine Herde Schafe vor Wilderern und Raubtieren schützen sollen. Zwischen den beiden entwickelt sich bald mehr als bloße Kameradschaft – sie verlieben sich ineinander. Doch angesichts der engstirnigen Moralvorstellungen in der konservativen US-Provinz bleiben Ennis und Jack nur getrennte Wege. Die beiden heiraten, gründen Familien – und kommen doch nicht voneinander los. Über viele Jahre hinweg können sie ihren Gefühlen nur heimlich freien Lauf lassen – weit draußen in den Bergen. Bis Jack einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, für ihre gemeinsame Zukunft zu kämpfen. Das Liebesdrama erhielt unter anderem drei Oscars und vier Golden Globes.(Science-Fiction, 2005) - 5,99 € statt 9,99 €(Animationsfilm, 2013) - 3,98 € statt 9,98 €(Actionfilm, 2013) - 3,98 € statt 9,98 €(Kinderfilm, 2013) - 3,98 € statt 9,98 €statt 1.015,00 €Den Vorgänger des aktuellen iPhone 12 Pro gibt es heute mit 64 Gigabyte Speicher zum identischen Tiefpreis bei Saturn und Media Markt. Das 2019 erschienene Smartphone aus Cupertino ist alles andere als veraltet und gehört nach wie vor zur Spitzenklasse. Die Versorgung mit Updates ist wie bei Apple üblich noch für mehrere Jahre gesichert, das Gerät gehört also auch in einigen Jahren sicher nicht zum alten Eisen.Media Markt und Saturn haben die "Apple Week" ausgerufen und bieten etliche Geräte zu reduzierten Preisen an. Das aktuelle MacBook Pro M1 mit 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD gibt es beispielsweise für 1.299,00 Euro ( Saturn). Den gleichen Preis verlangt übrigens auch Amazon. Apple verkauft das Gerät im hauseigenen Refurbished-Store übrigens noch etwas günstiger, dort kostet es 1.229,00 Euro . Für das iPad mini 5 mit 64 GIgabyte ruft Saturn ebenso wie Amazon zurzeit 399,00 Euro auf, Media Markt bietet das iPad Pro 12.9 mit 128 Gigabyte für 999,00 Euro statt 1.099,00 Euro an. Zahlreiche weitere Angebote lohnen ebenfalls einen Blick, nicht alle sind allerdings im Vergleich zu anderen Online-Händlern wirklich günstig.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.