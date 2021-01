Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Snippit

Tagr 5

JustNoteIt

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Strongbox Pro

Lock's Quest

Cosmic Frontline AR

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Amazon-Aktion: Filme für 99 Cent leihen

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Blood Simple

Doc Hollywood

Cloud Atlas

Fack ju Göhte

Fack ju Göhte 2

Fack ju Göhte 3

Gadgets und Geräte

Beats Powerbeats Pro -

Hinweis

Mit Apples AirPods und den Powerbeats Pro gibt es heute gleich zwei kabellose Hörstöpsel aus Cupertino zu absoluten Tiefpreisen. Amazon bietet an diesem Wochenende darüber hinaus wieder zahlreiche Leihfilme für 99 Cent an, darunter das Biopic über Hape Kerkeling. Natürlich enthält unsere Schnäppchenliste auch diesmal wieder zahlreiche reduzierte Apps und Spiele für iPhone, iPad und Mac.statt 23,99 € (ab macOS 10.11)Der Passwort-Manager speichert Zugangsdaten und andere schützenswerte Informationen sicher verschlüsselt. Strongbox Pro verarbeitet die Dateiformate von Password Safe und KeePass, die Datenbanken lassen sich zudem mit einem YubiKey absichern. Außerdem werden Touch ID und das Entsperren mithilfe der Apple Watch unterstützt. Ein Passwort-Generator ist ebenso an Bord wie eine Suchfunktion.statt 32,99 € (ab macOS 10.11)In dieser App nach dem Roman-Bestseller von Ken Follett gilt es, in den Rollen der Hauptfiguren das mittelalterliche England zu erkunden. Das Spiel besteht aus drei Teilen, in deren Verlauf unter anderem eine Kathedrale zu errichten ist. Außerdem muss ein kleiner Junge eine Steinmetz-Lehre absolvieren, um am Ende ein großer Baumeister zu werden. Auf dem Weg zum Erfolg lauern allerdings viele Gefahren, zum Beispiel kriegerische Intrigen und Verschwörungen, aber auch einige Romanzen.- 2,29 € statt 3,49 €- 6,99 € statt 9,99 €- 14,99 € statt 30,99 €statt 9,99 € (ab iOS 9.0)Dieser Podcatcher für iPad, iPhone und Apple Watch sucht automatisch im Hintergrund nach neuen Episoden der ausgewählten Podcasts und lädt diese dann herunter. PodCat bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Die App unterstützt unterschiedliche Abspielgeschwindigkeiten, bietet einen Sleeptimer und fasst Podcasts auf Wunsch in individuellen Gruppen zusammen.statt 6,99 € (ab iOS 9.0)Die App informiert über die wichtigsten Wetterdaten wie etwa Luftdruck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder die aktuelle Temperatur. Wetterwarte erlaubt zudem Anpassungen der Darstellung, so dass die bevorzugten Werte immer auf einen Blick verfügbar sind. Neben dem aktuellen Standort lassen sich beliebig viele weitere Orte speichern, hierfür steht eine Suchfunktion bereit.- 34,99 € statt 43,99 €- 4,49 € statt 7,99 €1,09 € statt 2,29 €statt 9,99 €Science Fiction von Paul Verhoeven, 1990, 113 MinutenDer Klassiker mit Arnold Schwarzenegger, dem ehemaligen österreichischen Bodybuilder und späteren Gouverneur von Kalifornien, basiert auf der Kurzgeschichte "Erinnerungen en gros" des bekannten Science-Fiction-Autors Philip K. Dick. Erzählt werden die Erlebnisse des Bauarbeiters Douglas Quaid, der zum Retter des von Verbrechern beherrschten Mars und dessen Bevölkerung wird. In weiteren Rollen sind unter anderem Sharon Stone, Michael Ironside und Rachel Ticotin zu sehen.Im Rahmen der Prime-Deals offeriert Amazon an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Im Angebot sind unter anderem Streifen wie Scooby! Sputnik - Es wächst in dir und Dirty Edison - Ein Leben voller Licht . Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist zwar eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber bereits im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden.statt 9,99 €Thriller von Dan Gilroy, 2014, 118 MinutenJake Gyllenhaal spielt in diesem Kriminalfilm den kleinen Dieb und Kameramann Louis Bloom. Dieser will immer als erster Journalist am Tatort eines Verbrechens sein. Mit seinem Einsatz beeindruckt er Nina Romina (Rene Russo), die Nachrichtenchefin des Senders. Das ändert sich jedoch, als diese merkt, wie weit Bloom in seinem Drang nach Anerkennung zu gehen bereit ist. "Nightcrawler" war unter anderem für den Drehbuch-Oscar nominiert.(Thriller, 1984) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1991) - 3,98 € statt 9,98 €(Action, 2012) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2013) - 4,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2015) - 4,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2017) - 4,99 € statt 9,99 €statt 179,00 €Die zweite Generation von Apples kabellosen Hörstöpseln ist heute bei einigen Onlinehändlern wie etwa Amazon und Media Markt sehr günstig zu haben. Die In-Ears kommen im Standard-Ladecase, welches per Kabel aufgeladen wird. Die AirPods mit kabellosem Ladecase kosten bei Amazon aktuell 166,00 Euro statt 229,00 Euro, für die AirPods Pro mit ANC verlangt der Onlinehändler derzeit 209,00 Euro statt 279,00 Euro.statt 249,95 €Wer auf der Suche nach In-Ears ist, die auch bei sportlicher Betätigung sicher halten, kommt heute ebenfalls bei Amazon und zudem bei Saturn auf seine Kosten. Beide Onlinehändler bieten die Powerbeats Pro der Apple-Tochter Beats derzeit zum absoluten Tiefpreis an. Die kabellosen Hörstöpsel sind schweiß- und wasserbeständig, die Akkulaufzeit beträgt bis zu neun Stunden. Rutschfeste Ohrbügel sorgen für stabilen Sitz und hohen Tragekomfort.statt 559,00 €Das leistungsstarke Mesh-System von Netgear ist heute bei Amazon knapp 30 Prozent günstiger zu haben als sonst. Es besteht aus einem WLAN-Router und zwei Satelliten, die sowohl im 2,4-Gigahertz-Bereich als auch im 5-Gigahertz-Spektrum funken. Ein dritter Kanal für die Kommunikation zwischen den Geräten entlastet die anderen Funk-Bänder und sorgt so für maximale WiFi-Mesh-Geschwindigkeit. Router und Satelliten verfügen über drei beziehungsweise vier Gigabit-Netzwerkports.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.