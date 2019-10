Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Gadgets und Geräte

Hinweis

Das Rätsel-Adventure "Very Little Nightmares", ein Zykluskalender und eine realistische Landwirtschafts-Simulation sind nur drei der Apps, die aktuell zu reduzierten Preisen zu haben sind. Bei den Film-Sonderangeboten ragen insbesondere "Schindlers Liste" von Steven Spielberg und "Der Zauberer von Oz" mit Judy Garland heraus. Amazon bietet derzeit im Rahmen der Aktion "Marke der Woche" unter anderem Universalfernbedienungen und Lautsprechersysteme von Logitech zu günstigen Preisen an.statt 43,99 € (ab macOS 10.13)Das leistungsstarke Bildbearbeitungsprogramm für den Mac gibt es aktuell mit 50 Prozent Rabatt. Pixelmator Pro bietet neben zahlreichen professionellen Werkzeugen unter anderem eine intuitive Benutzeroberfläche und unterstützt alle gängigen Bildformate einschließlich RAW und HEIF. Darüber hinaus verfügt die App über einen eingebauten Lernalgorithmus namens "ML Enhance" zur Bildverbesserung mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.statt 21,99 € (ab macOS 10.7)Mit dem Landwirtschafts-Simulator kann man sich spielerisch den Herausforderungen des modernen bäuerlichen Lebens stellen. Im Verlauf der Farmer-Karriere steuert und bedient man mehr als 100 verschiedene Fahrzeuge und Maschinen, die den Originalen nachempfunden sind. Anbauen und verkaufen kann man diverse Feldfrüchte, wer lieber Vieh züchten möchte, hat die Wahl zwischen Kühen, Hühnern und Schafen.statt 16,99 € (ab macOS 10.13)Noizio sorgt bei der Arbeit mit MacBook oder iMac durch entspannende Geräusche für eine angenehme akustische Umgebung. Klänge wie Vogelgezwitscher, Herzschlag, das Schnurren einer Katze oder das Rauschen eines Baches helfen dabei, sich besser zu konzentrieren. Die App lässt sich auch einsetzen, um Stress abzubauen oder einen leichten Tinnitus zu überspielen. Zusätzlich bietet Noizio eine Weckfunktion und einen automatischen Pausen-Timer.statt 3,49 €statt 1,09 €statt 5,49 €statt 5,49 €statt 7,99 € (ab iOS 9.0)Dieses Rätsel-Adventure spielt in einem ebenso niedlichen wie gruseligen Universum. In Very Little Nightmares muss der Spieler einem kleinen Mädchen im gelben Regenmantel dabei helfen, in einem Anwesen voller Gefahren zu überleben und einen Fluchtweg zu finden. Dabei gilt es, zahlreiche Geheimnisse zu lüften, viele Rätsel zu lösen und etliche Gegner zu besiegen, um das mysteriöse Haus am Ende glücklich verlassen zu können.statt 2,29 € (ab iOS 8.0)Mit dieser App können Frauen ihren Zyklus verfolgen und so die fruchtbaren Tage bestimmen. iWoman – Zykluskalender bietet zahlreiche individuelle Anpassungsmöglichkeiten und hilft dadurch sowohl bei der Verhütung einer Schwangerschaft als auch bei der aktiven Familienplanung. Darüber hinaus erinnert die App auf Wunsch unter anderem an die monatliche Selbstuntersuchung der Brust zur Krebsvorsorge.statt 3,49 € (ab iOS 11.1)Die vierte Dimension erhebt sich rechtwinklig aus der dritten. Was einfach klingt, können sich dreidimensionale Wesen wie wir Menschen allerdings nicht vorstellen. Diese App erklärt die mathematische Idee mit Hilfe eines 30-seitigen interaktiven Buches und in verständlicher Sprache. Dabei kommt eine 3D-Touch-Oberfläche zum Einsatz, dank derer sich das Konzept der vierten Dimension mit den eigenen Händen im wahrsten Sinne des Wortes begreifen lässt.statt 2,29 €statt 10,99 €statt 5,49 €statt 8,99 €statt 9,99 €Drama von Steven Spielberg, 1993, 195 MinutenDer mit sieben Oscars ausgezeichnete Film erzählt die wahre Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler. Dieser rettete während der Nazizeit etwa 1.200 Juden das Leben, indem er sie in seinen Rüstungsbetrieben in Polen und der Tschechoslowakei beschäftigte. Neben Liam Neeson, der Oskar Schindler spielt, sind in Steven Spielbergs historischem Drama zahlreiche weitere Stars zu sehen, etwa Ben Kingsley und Ralph Fiennes.statt 9,99 €Familienfilm von Chris Noonan, 1995, 91 MinutenWenn ein Ferkel sich für einen Hirtenhund hält, können ziemlich merkwürdige Dinge geschehen - bis hin zum Gewinn eines Wettbewerbs im Hüten von Schafen. Die märchenhafte Verfilmung des Kinderbuchs "Schwein gehabt, Knirps!" von Dick King-Smith spielte weltweit bislang mehr als 250 Millionen US-Dollar ein und gilt heute als einer der großen Klassiker unter den Kinder- und Familienfilmen.statt 9,99 €Drama von Kenneth Lonergan, 2016, 138 MinutenCasey Affleck spielt in diesem gleichermaßen anrührenden wie aufwühlenden Drama den schweigsamen Einzelgänger Lee. Dieser wird unter anderem durch den Tod seines Bruders und die Begegnung mit seiner Ex-Frau aus der Bahn geworfen. In seinem Heimatort Manchester-by-the-Sea muss er sich der eigenen traumatischen Vergangenheit stellen und kann diese schließlich überwinden. Der Film wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet.statt 9,99 €Musicalfilm von Victor Fleming, 1939, 98 MinutenEine Vogelscheuche, ein Blechmann, ein furchtsamer Löwe – und Judy Garland. Mehr muss man zu diesem Filmklassiker aus dem Jahr 1939 eigentlich nicht sagen. Seit 80 Jahren fasziniert die Geschichte der kleinen Dorothy und ihrer Gefährten kleine und große Musical-Liebhaber rund um den Globus. Als nur einer von vier Spielfilmen gehört "Der Zauberer von Oz", seinerzeit mit zwei Oscars ausgezeichnet, zum Weltdokumentenerbe der UNESCO.(Animationsfilm, 2018) –statt 16,99 €(Thriller, 2015) –statt 9,99 €(Actionthriller, 2013) –statt 9,99 €(Horrorfilm, 2018) –statt 11,99 €(UVP 379,00 €)Die universelle Touchscreen-Fernbedienung steuert bis zu 15 Geräte, beispielsweise Fernseher und AV-Receiver, aber auch Smarthome-Komponenten wie Lampen oder Thermostate. Die entsprechenden Signale werden vom Harmony Hub weitergereicht, so dass sich auch Geräte bedienen lassen, welche etwa in einem Schrank stehen. Die zugehörige Harmony App für iOS macht aus einem iPhone oder iPad eine leistungsfähige Fernbedienung.(UVP 399,00 €)Da Amazon Logitech zur "Marke der Woche" erklärt hat, gibt es auch das 5.1-Lautsprecher-System Z906 aktuell zum kräftig reduzierten Preis. Es besteht aus einem Subwoofer, vier Satelliten und einer Center-Box sowie einer Steuerkonsole und einer Fernbedienung. Das System ist THX-zertifiziert und unterstützt Dolby Digital. Angeschlossen werden können bis zu sechs Komponenten wie Fernseher, Spielekonsolen, Blu-ray-Player oder auch ein iPhone. Im Rahmen der Logitech-Aktion bietet Amazon zahlreiche weitere Produkte des Herstellers zu rabattierten Preisen an, zum Beispiel Mäuse, Gaming-Tastaturen und Webcams.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.