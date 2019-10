Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Apps und Spiele im iOS App Store

Filme im iTunes Movie Store

Gadgets und Geräte

Abenteuer in einer Robostadt, eine Anwendung für Himmelsbeobachter und eine lokale POI-Datenbank: Die Bandbreite der heute zu erschwinglichen Preisen angebotenen Apps für Macs und iDevices ist groß. Darüber hinaus bietet der iTunes Movie Store aktuell Star-Kino zu günstigen Kursen. Amazon lockt zudem mit kräftigen Rabatten auf einige der hauseigenen Geräte.statt 10,99 € (ab macOS 10.9)In dem Robostadt-Abenteuer gilt es, dem Roboter Josef bei der Suche nach seiner entführten Freundin Berta zu helfen und diese aus den Fängen der Kidnapper zu befreien. Dabei muss der Spieler zahlreiche Rätsel lösen. Machinarium stammt von den Entwicklern so bekannter Games wie Samorost, Botanicula oder Chuchel. Das macOS-Spiel erschien erstmals 2011 und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für seine außergewöhnliche Grafik.statt 54,99 € (ab macOS 10.13)Die preisgekrönte Aufgabenverwaltung ist derzeit zum absoluten Tiefpreis zu haben. Things 3 bietet unter anderem die Möglichkeit, Ideen und Einfälle mithilfe von Siri zu sammeln, sie nach bestimmten Kriterien zu katalogisieren und Projekten zuzuweisen. Zudem lassen sich die erfassten Aufgaben mit dem Kalender verknüpfen und dann nach einem selbst erstellten Dringlichkeitsplan abarbeiten. Für die Synchronisation mit iPhone oder iPad sorgen die ebenfalls verfügbare iOS-App sowie die Things Cloud.statt 64,99 € (ab macOS 10.10)Die professionelle Astronomie-App unterstützt Himmelsbeobachter mit einer umfangreichen Datenbank, die nach Angaben des Herstellers alle bisher entdeckten Objekte enthält. SkySafari 6 Pro stellt zudem nicht nur den aktuellen Zustand des bekannten Universums dar, sondern simuliert auch dessen Entwicklung in den vergangenen und zukünftigen 10.000 Jahren. Die nicht ganz so umfangreiche Version Sky Safari 6 Plus gibt es aktuell ebenfalls zum reduzierten Preis, auch eine iOS-App ist verfügbar.- 0,00 € statt 3,49 €- 0,00 € statt 1,09 €- 0,00 € statt 16,99 €- 22,99 € statt 41,99 €statt 3,49 € (ab iOS 11.0)Mit dieser App erlernt man das Fotografieren mit dem iPhone oder auch mit einer Kamera durch interaktive Übungen. The Great Photo App ist eine mobile Foto-Akademie, welche für Einsteiger wie Fortgeschrittene gleichermaßen nützlich ist. In zahlreichen praktischen Lektionen vermittelt die App grundlegende Kenntnisse beispielsweise zu Belichtung, Schärfentiefe und Objektiven. Weitere Themen sind unter anderem die Bedeutung des Weißabgleichs und der Aufbau einer Studio-Umgebung.statt 1,09 € (ab iOS 12.1)Die lokale Datenbank für iPhone und iPad speichert Orte und Plätze, die dem Nutzer interessant erscheinen. Diese "Points of Interest" (POI) können etwa Restaurants oder Hotels sein, aber auch Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte und Museen. Zusätzlich zu den genauen Koordinaten speichert die App Informationen etwa zu Telefonnummern, Öffnungszeiten oder Webseiten. Die Einträge lassen sich individuell gestalten sowie mit eigenen Anmerkungen und Bildern ergänzen.statt 7,99 € (ab iOS 8.0)Massive Explosionen und eine Vielzahl von Feinden bis hin zum Hovertank: Neon Chrome ist nichts für zartbesaitete Naturen. Das Shooter-Game bietet endlose prozedural generierte Level und ein abwechslungsreiches AI-Verhalten. Im Verlauf des Spiels entwickeln sich die Charaktere sowohl der Hauptfigur als auch ihrer Gegner ständig weiter. Neon Chrome unterstützt MFi-zertifierte Controller und Game Center Achievements.- 0,00 € statt 11,99 €- 0,00 € statt 1,09 €- 0,00 € statt 1,09 €- 2,29 € statt 5,49 €statt 16,99 €Animationsfilm von Rodney Rothman, Peter Ramsey, Bob Persichetti, 2018, 127 MinutenDieser unter anderem mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnete Streifen erzählt, wie der Teenager Miles Morales durch den Biss einer Spinne zu Spider-Man wird. Im Verlauf der Geschichte lernt er nach und nach, seine Fähigkeiten einzusetzen, und gerät dabei natürlich immer wieder in mehr oder weniger abenteuerliche Situationen. Der Film wurde insbesondere für seinen computergenerierten visuellen Stil gelobt.statt 9,99 €Filmbiografie von Martin Scorsese, 2004, 163 MinutenIn "Aviator" spielt Leonardo DiCaprio den jungen Flugpionier und späteren Multimilliardär Howard Hughes. Dieser war unter anderem ein waghalsiger Pilot, der zum Wegbereiter der modernen Luftfahrt wurde. In dem mit fünf Oscars ausgezeichneten Film von Martin Scorsese wirken zahlreiche Hollywoodstars wie Cate Blanchett als Katherine Hepburn oder Kate Beckinsale als Ava Gardner mit.statt 9,99 €Liebesfilm von Ang Lee, 2006, 128 MinutenDas Liebesdrama von Ang Lee erhielt nicht nur drei Oscars und vier Golden Globes, sondern wurde weltweit mit Preisen überhäuft. Der Film erzählt die Geschichte des Ranchers Ennis Del Mar (Heath Ledger) und des Rodeoreiters Jack Twist (Jake Gyllenhaal), die auf Brokeback Mountain eine Herde Schafe vor Wilderern und Raubtieren schützen sollen. Zwischen den beiden entwickelt sich bald mehr als bloße Kameradschaft – sie verlieben sich ineinander. Doch angesichts der engstirnigen Moralvorstellungen in der konservativen US-Provinz bleiben Ennis und Jack nur getrennte Wege. Die beiden heiraten, gründen Familien – und kommen doch nicht voneinander los. Über viele Jahre hinweg können sie ihren Gefühlen nur heimlich freien Lauf lassen – weit draußen in den Bergen. Bis Jack einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, für ihre gemeinsame Zukunft zu kämpfen.(Drama, 2017) - 5,99 € statt 9,99 €(Drama, 1989) - 5,99 € statt 9,99 €(Actionfilm, 2018) - 3,99 € statt 9,99 €(Science Fiction, 1991) - 5,99 € statt 9,99 €statt 119,99 €Amazon bietet zurzeit einige hauseigene Geräte zu Schnäppchenpreisen an, unter anderem auch den Kindle Paperwhite. Der E-Book-Reader mit beleuchtetem 6-Zoll-Display bietet eine hohe Auflösung von 300 ppi und ist wasserfest. In den 8 Gigabyte großen Speicher passen Tausende von E-Books. Inhalte kommen entweder per WLAN direkt aus Amazons Kindle-Store auf das Gerät, E-Books etwa in den Formaten AZW, PDF, MOBI oder HTML lassen sich aber auch via USB von Mac oder PC aus auf den Kindle Paperwhite übertragen. Das einfachere Kindle-Modell mit weniger hoch auflösendem Display und 4 Gigabyte Speicher gibt es aktuell für 59,99 Euro statt 79,99 Euro.statt 99,99 €Auch das Videoüberwachungssystem Blink für Innenräume gibt es heute günstiger. Die batteriebetriebene Kamera lässt sich beliebig positionieren. Sie verfügt über einen integrierten Bewegungssensor und speichert HD-Videos in der kostenlosen Cloud des Herstellers. Das Blink-System wird per iOS-App oder mit Amazons Sprachassistenten Alexa gesteuert. Mit einem Batteriesatz arbeitet die Kamera bis zu zwei Jahre.- 39,99 € statt 59,99 €- 121,99 € statt 129,99 €- 24,99 € statt 39,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.