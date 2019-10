Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Photo Art Filters: DeepStyle

RisingRobots

EzyCal (Einfacher Kalender)

Apps und Spiele im iOS App Store

GPS to SMS 2 Pro - 0,49 €

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

AirDisk Pro

Epica 2 Pro - Monster Kamera

Distraint: Deluxe Edition

Distraint 2

Filme im iTunes Movie Store

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store:

Ein Gauner & Gentleman

Buena Vista Social Club

Gadgets und Geräte

Inateck USB 3.0 zu SATA Konverte - 12,99 €

Hinweis

Fans der Simpsons kommen in den heutigen Freitagsschnäppchen auf ihre Kosten: Den Kinofilm mit der gelben Kultfamilie gibt es aktuell im iTunes Movie Store besonders günstig. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf Songtexte und erfreuen uns an Pixelgrafik der 1980er Jahre. Bei Amazon gibt es augenschonende Monitore für Office und Gaming zu reduzierten Preisen, Apple bietet das iPad Pro 11" im Refurbished-Store besonders günstig an.statt 7,99 € (ab macOS 10.15)DesktopLyrics zeigt den Songtext des jeweils in der Musik-App abgespielten Musikstücks auf dem Desktop an. Die Darstellung lässt sich in vielfältiger Weise anpassen, auch die Anzeige des Covers ist möglich. Die Lyrics müssen in den Metadaten der Songs vorhanden sein, die App lädt diese nicht aus dem Internet. DesktopLyrics zeigt nur Songtexte von lokal gespeicherter Musik an, Streamingdienste wie Apple Music werden nicht unterstützt.statt 10,99 € (ab macOS 10.14)Die App katalogisiert Videos und eignet sich besonders für die Verwaltung eigener Aufnahmen. HistoryInFilm bietet unter anderem die Möglichkeit, Szenenübergänge zu markieren und die Filme mit umfangreichen Anmerkungen, Zusammenfassungen und Beschreibungen zu versehen. Eine Suchfunktion steht ebenfalls zur Verfügung. Die eingegebenen Erläuterungen können zudem als Text exportiert werden, dabei werden auch die SMPTE-Zeitcodes in die Datei geschrieben.statt 32,99 € (ab macOS 10.11.4)Das umfangreiche Bildbearbeitungsprogramm bietet unter anderem leistungsstarke Bild- und Ebenenfunktionen und verfügt über Vektor-Fähigkeiten. Acorn 6 enthält zahlreiche Filter und Effekte und unterstützt Pfadtexte. Mit einem Klon-Werkzeug lassen sich unter anderem Ausschnitte aus verschiedenen Ebenen kopieren. Acorn 6 kann mit Bildtiefen von bis zu 32 Bit pro Kanal umgehen und importiert nahezu jedes gängige Dateiformat einschließlich PSD, RAW und SVG.- 0,00 € statt 16,99 €- 0,00 € statt 1,09 €- 3,49 € statt 10,99 €statt 2,29 € (ab iOS 11)Das Retro-Spiel wartet mit nostalgischer Klötzchen-Grafik auf und dürfte alle Gamer begeistern, die wieder einmal in die Zeiten von Apple ][, C64 oder Sinclair Spectrum abtauchen möchten. Punch Kidd bietet 16 Level, einen Soundtrack im Stil der 1980er Jahre und viele Herausforderungen. Auf dem Screen von iPhone und iPad tummeln sich unter anderem geisterhafte Gegner, außerdem sind im Verlauf des Spiels etliche Rätsel zu lösen.statt 2,29 € (ab iOS 9.1)Die derzeit kostenlos erhältliche Bildbearbeitungs-App bietet zahlreiche Filter, Effekte und Korrekturfunktionen. Mit VisualX Photo Editor & Effects lassen sich unter anderem Tonkurve und Sättigung anpassen, außerdem können Bilder geschärft oder ausgebleicht werden. Hinzu kommen Funktionen wie Rotieren und Beschneiden. Direktes Zeichnen auf Fotos ist ebenso möglich wie die Eingabe von Texten und Emojis.statt 1,09 € (ab iOS 10.3)Mit dieser App kann man seinen aktuellen Standort per SMS, E-Mail oder Whatsapp beispielsweise an Freunde und Verwandte übermitteln. Die jeweilige Nachricht enthält neben den Koordinaten einschließlich der Höhe über Normalnull auch einen Link auf Google Maps. Vor dem Absenden erlaubt GPS to SMS zudem die manuelle Korrektur der Positionsdaten. Die Nachrichten werden direkt an den Empfänger übermittelt, landen also nicht auf einem Server des App-Entwicklers.– 0,00 € statt 2,29 €– 0,00 € statt 2,29 €– 1,09 € statt 4,49 €– 3,49 € statt 6,99 €statt 9,99 €Animationsfilm von David Silverman, 2007, 83 Minuten2007 eroberte die gelbe Kultfamilie die Kinoleinwand. In dem Streifen, der für einen Golden Globe nominiert war, muss Homer die Welt vor einer Katastrophe retten, die er selbst ausgelöst hat. Fans der Serie, die seit 1989 im TV zu sehen ist, dürfen sich dabei unter anderem über zahlreiche Running Gags freuen, für welche Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie Simpson seit 30 Jahren bekannt sind.statt 9,99 €Animationsfilm von Chris Mckay, 2017, 104 MinutenBatman einmal anders: Frech und fröhlich kommt der Comicheld in diesem Spin-off von "The Lego Movie" daher. Der Hintergrund ist allerdings natürlich wie gewohnt zunächst ziemlich ernst: Gotham City steht vor großen Veränderungen, denn wieder einmal will der Bösewicht Joker die Stadt übernehmen. Batman aber tut sich mit vielen anderen zusammen, um seinen Erzfeind zu bezwingen, und entdeckt dabei sogar die helleren Seiten des Lebens.statt 9,99 €Science Fiction von Franklin Schaffner, 1968, 107 MinutenDie Hauptrollen in diesem legendären Science-Fiction-Film spielen Charlton Heston und Roddy McDowall. Nach einem Raum-Zeit-Sprung landet der Astronaut Taylor auf einem Planeten, der von intelligenten Affen beherrscht wird. Diese unterdrücken die dort ebenfalls lebenden primitiven Menschen und missbrauchen sie für Experimente. Der gestrandete Taylor wird zum Gejagten.(Komödie, 2018) – 4,99 € statt 9,99 €(Dokumentarfilm) – 5,99 € statt 9,99 €statt 879,00 €Apple bietet im hauseigenen Refurbished-Store aktuell das iPad Pro mit 11-Zoll-Display für 749 Euro an. Das im Oktober 2018 erschienene Gerät wurde, wie alle vom kalifornischen Hersteller wiederaufbereiteten Tablets, mit einem neuen Akku und einer neuen Außenhülle versehen. Apple gewährt zudem dieselbe einjährige Garantie, welche auch für Neugeräte gilt. Das iPad kommt in einer neuen Verpackung, im Lieferumfang ist das komplette serienmäßige Zubehör enthalten.statt 149,00 €Amazon bietet heute drei Monitore aus dem Hause BenQ zu reduzierten Preisen an, darunter das Modell GW2480 mit einem Rabatt von 27 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung. Das Full-HD-Gerät verfügt über ein IPS-Display mit einer Diagonalen von 23,8 Zoll (60,45 Zentimeter). Anschluss findet der Monitor über DisplayPort oder HDMI sowie VGA. Das Gerät filtert nach Angaben des Herstellers schädliches blaues Licht heraus und arbeitet daher besonders augenschonend. Außerdem bietet Amazon heute auch die 24,5-Zoll-Monitore GL2580HM (109,00 Euro) und GL2580H (99,00 Euro) zu reduzierten Preisen an.statt 17,99 €Dieser USB-SATA-Konverter macht aus jeder internen SSD oder Festplatte ein externes Gerät. Der aktuell 28 Prozent günstiger zu habende USB-3-Adapter bietet volle Abwärtskompatibilität zu USB 2 und wird einfach an ein Laufwerk mit SATA-Anschluss gesteckt. Eine Klinkenbuchse zum Anschluss des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils ist vorhanden, dadurch lassen sich auch stromhungrige Festplatten mit Energie versorgen. Passende Laufwerke sind etwa Sandisk SSD Plus 1TB (103,95 Euro) oder Samsung MZ-76E500B/EU 500 GB (76,78 Euro).: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.