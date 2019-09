Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Wer auf der Suche nach Speicherplatz für seine Time-Machine-Backups ist, könnte in unseren heutigen Freitagsschnäppchen fündig werden – im Angebot sind 8 Terabyte zum günstigen Preis. Außerdem gibt es natürlich wieder etliche reduzierte und kostenlose Apple für iPhone, iPad und Mac sowie einige aktuelle und ältere Filme.statt 5,49 € (ab macOS 10.11)Die App scannt die Festplatten des Mac und sucht dabei nach Dateien, die nicht mehr benötigt werden. Anschließend lassen sich etwa Reste von deinstallierten Anwendungen, temporäre Files oder alte Mail-Anhänge entfernen. Auch überflüssige iPhone-Backups können gelöscht werden. Optional sendet Pro Disk Cleaner eine E-Mail an eine definierte Adresse, wenn der freie Speicherplatz einer Festplatte eine bestimmte Größe unterschreitet.statt 5,49 € (ab macOS 10.10)Der GIF-Maker wandelt Videos und Fotos in animierte GIF-Dateien um. Unterstützt werden die gängigsten Dateiformate, beispielsweise MOV, M4V und MP4 sowie JPG, PNG, TIF und BMP. Video GIF Creator bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, mit denen sich etwa Länge, Geschwindigkeit, Helligkeit oder Kontrast der GIF-Datei festlegen lassen. Zudem bietet die App etliche Effekte und fügt auch Texte in die Animationen ein.statt 4,49 € (ab macOS 10.10)Kostenlos ist zurzeit Vicinity zu haben. Die App erzeugt am Mac eine Geräuschkulisse und schafft so nach Angaben des Entwicklers eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die abgespielten Stereo-Sounds sollen die Konzentration erhöhen, aber auch der Entspannung dienen. Vicinity enthält eine Vielzahl verschiedener Umgebungsgeräusche, zum Beispiel leichten Regen oder eine Waschmaschine, es lassen sich aber auch eigene Klangdateien hinzufügen.statt 11,99 € (ab macOS 10.6)In diesem 2D-Anventure schlüpft der Spieler in die Rolle des Hofmusikers Robert. Dieser muss das unterirdische Land Asposien durchstreifen, um das geheimnisvolle Verschwinden des Windes aufzuklären. Dabei gilt es, gemeinsam mit der Diebin Laura zahlreiche Rätsel zu lösen und in fünf Kapiteln etliche Abenteuer zu bestehen. The Inner Game bietet humorvolle Dialoge, einen epischen Soundtrack und zahlreiche Überraschungen. QR Creator Mini - 0,00 € statt 1,09 € Prozess-Monitor-App - 0,00 € statt 3,49 € PrestoBand Guitar and Piano - 0,49 € statt 2,29 €statt 3,49 € (ab iOS 7.1)Das Role-Player-Game im Rogue-Stil entführt den Spieler in eine düstere Welt, welche von Orks und Goblins nur so wimmelt. Auf der gefahrvollen Suche nach der entführten Tochter des Barons von Greifentreu lauern etliche Hinterhalte, tiefe Verliese und schier übermächtige Gegner. "Das schwarze Auge: Skilltree Saga" wartet mit 100 Spielebenen auf und bietet eine große Auswahl an Abenteuern, die es als Mensch, Zwerg oder Elf zu bestehen gilt.statt 2,29 € (ab iOS 9.0)Mit der App lassen sich Sprachnotizen oder ganze Gespräche aufnehmen, auf Wunsch sogar in hoher Stereo-Qualität mit 96 kHz. Die Aufnahmen können anschließend auf iPhone oder iPad bearbeitet und per Mail, iMessage oder AirDrop sowie etlichen anderen Apps verschickt werden. "You Record Pro" unterstützt in der soeben veröffentlichten Version den Dark Mode von iOS 13 und iPadOS.statt 9,99 € (ab iOS 9.0)ProtoSketch ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Vektor-Zeichenprogramm für iPhone und iPad. Die App bietet eine große Auswahl an vorgefertigten Elementen, etwa Icons, Schriftarten und geometrische Formen. Zahlreiche Pinselarten stehen ebenso zur Verfügung wie verschiedene weitere Werkzeuge. ProtoSketch importiert und exportiert etliche Dateiformate wie beispielsweise SVG, PDF, JPG oder PNG und unterstützt AirPrint. Projekte lassen sich unter anderem in Dropbox speichern. PrestoBand Guitar and Piano - 0,49 € statt 2,29 € PDF Pro 2 - 0,00 € statt 9,99 € Runic Rampage - 0,00 € statt 4,49 € Wonder Blade - 0,00 € statt 5,49 €statt 11,99 €Abenteuerfilm von Jon Favreau, 2016, 106 MinutenRotten Tomatoes: 95%, Metacritic: 77 PunkteDiese Realverfilmung des Klassikers von Rudyard Kipling ist eines der zurzeit bei Disney in Mode gekommenen Live-Action-Remakes der hauseigenen Zeichentrickfilme. Der Streifen erzählt die Geschichte des 1967 erschienen Originals, dabei spielt Neel Sethi die Hauptrolle des Mogli. "The Jungle Book" erhielt einen Oscar und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Die Zeichentrick-Version ist ebenfalls im iTunes Movie Store verfügbar, allerdings zum nicht rabattierten Preis von 13,99 Euro.statt 9,99 €Science-Fiction von Ridley Scott, 1979, 112 MinutenRotten Tomatoes: 97%, Metacritic: 89 PunkteMit dem düsteren SF-Thriller begann 1979 eine erfolgreiche Reihe, die mittlerweile sechs Filme umfasst. Sigourney Weaver nimmt darin in der Rolle der Ellen Ripley als einzige Überlebende den Kampf gegen ein außerirdisches Monster auf, das zuvor nach und nach die übrige Besatzung des Raumfrachters Nostromo getötet hat. Der Film gilt vor allem dank des vom Schweizer Künstler HR Giger gestalteten Alien und der Raumschiff-Umgebung als visuelles Meisterwerk.Weitere Filme der Alien-Reihe sind ebenfalls verfügbar: Alien - DIe Rückkehr (9,99 €) Alien 3 (3,99 €) Alien 4 - DIe Wiedergeburt (3,99€) Aliens - Die Rückkehr (9,99 €)statt 9,99 €Roadmovie von Andrea Arnold, 2017, 163 MinutenRotten Tomatoes: 80%, Metacritic: 79 PunkteAuf einer Reise in den Mittleren Westen der Vereinigten Staaten entdecken die 18-jährige Star (Sasha Lane) und Jake (Shia LaBeouf) nicht nur die Liebe. Mit einer Gruppe von Freunden suchen sie wild und ausgelassen auch nach dem amerikanischen Traum von Freiheit. Der Film wurde 2016 mit dem Jury-Preis des Filmfestivals in Cannes ausgezeichnet.(UVP 274,00 €)Amazon bietet aktuell die externe Festplatte WD MyBook mit einer Speicherkapazität von 8 TB mit knapp 50 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung an. Das USB-3-Gerät ist kompatibel zu Time Machine und verfügt über eine integrierte Verschlüsselung mit AES256. Im Lieferumfang enthalten sind Netzteil und USB-3-Kabel. Weitere Speichergrößen von 3 bis 12 Terabyte sind ebenfalls verfügbar.(UVP 135,00 €)Der Apple Pencil der zweiten Generation kostet heute bei Amazon 124 Euro und damit 11 Euro oder 8 Prozent weniger als bei Apple. Der Stift ist kompatibel zu iPad Pro 11" und iPad Pro 12,9" der dritten Generation und sorgt beim Schreiben, Zeichnen oder Malen auf dem Touchscreen für pixelgenaue Präzision. Er haftet magnetisch am Tablet und wird drahtlos aufgeladen. Der Apple Pencil der ersten Generation ist aktuell für 96,17 Euro statt 109,00 Euro zu haben.Unter dem Motto " Wahnsinns-Schnell-Verkauf " bietet Media Markt bis 28. September unter anderem Restposten und Einzelstücke an. Relativ preisgünstig zu haben sind unter anderem ältere iPhone-Modelle, aber auch Fernseher, Kameras und Haushaltsgeräte. Wie stets sollte man aber vor einem Kauf die Preise vergleichen, denn erfahrungsgemäß ist nicht jedes vermeintliche Schnäppchen auch wirklich günstiger als bei der Konkurrenz.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.