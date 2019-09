Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Nicht nur Hobby-Astronomen und Ahnenforscher kommen bei den heutigen Freitagsschnäppchen auf ihre Kosten, auch für Action-Liebhaber ist diesmal einiges im Angebot. Außerdem hat Amazon für kurze Zeit ein Herz für alle, die jetzt, wenn die Nächte wieder länger werden, ihren Garten smart beleuchten möchten.statt 5,49 € (ab macOS 10.9)Mit diesem Fokus-Timer lassen sich zu erledigende Arbeiten in individuelle Intervalle aufteilen und durch Pausen trennen. Dadurch behält man seine Fortschritte bei der Erledigung von Aufgaben stets im Blick, kann seine Ziele besser überprüfen und diese gegebenenfalls anpassen. Be Focused Pro unterstützt beliebige Zeiträume und lässt sich mit iPhone oder iPad synchronisieren, hierfür ist eine iOS-Version der App verfügbar.statt 64,99 € (ab macOS 10.10)Die professionelle Astronomie-App unterstützt Himmelsbeobachter mit einer umfangreichen Datenbank, die nach Angaben des Herstellers alle bisher entdeckten Objekte enthält. SkySafari 6 Pro stellt zudem nicht nur den aktuellen Zustand des bekannten Universums dar, sondern simuliert auch dessen Entwicklung in den vergangenen und zukünftigen 10.000 Jahren. Die App kann durch In-App-Käufe erweitert werden, eine iOS-App ist ebenfalls verfügbar.statt 10,99 € (ab macOS 10.6)Das Comic-Gemetzel ist ein Klassiker unter den Strategiespielen. Bis zu vier Spieler können offline gegeneinander antreten und versuchen, die gegnerischen Würmer mit aberwitzigen Waffen wegzuputzen, etwa einem Lügenbüffel oder einem Zementesel. Fürs Training gibt es einen Einzelspielermodus. Dank eines entsprechenden Editors lassen sich eigene Landschaften erstellen, zudem gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten.– 18,99 € statt 38,99 €– 1,09 € statt 3,49 €– 0,49 € statt 10,99 €- 1,09 € statt 3,49 €statt 16,99 € (ab iOS 10.0)Die Übungs-App unterstützt Anfänger und Fortgeschrittene beim Erlernen verschiedener Instrumente wie Gitarre, Bass, Klavier oder Schlagzeug. Amateure, Profis und Musiklehrer können Anytune Pro+ beispielsweise nutzen, um Songs zu transponieren oder schwierigere Passagen eines Stücks in einer Schleife zu üben. Das Tempo lässt sich an die eigenen Fähigkeiten anpassen, ohne dass sich dabei die Tonhöhe ändert. Eine kostenlose Basisversion , die mit In-App-Käufen erweitert werden kann, ist ebenfalls verfügbar.statt 4,49 € (ab iOS 8.0)Wildwest im Weltall: Bei "Space Marshals" geht der Spieler auf die Jagd nach gefährlichen Verbrechern, die aus einem Gefängnis ausgebrochen sind. Dabei gilt es, Angriffen aus dem Weg zu gehen und die Ausrüstung wie Blendgranaten, Energiewaffen oder Wurfäxte taktisch und mit Bedacht einzusetzen. Das Spiel bietet in Retina-Auflösung gerenderte HD-Grafik und unterstützt MFi-Controller. Die Fortsetzung " Space Marshals 2 " ist aktuell zum reduzierten Preis von 2,29 € statt 5,49 € zu haben.statt 21,99 € (ab iOS 10.0)Die einfach zu bedienende App macht aus iPhone oder iPad ein Schallpegel-Messgerät. "Dezibel Messer" nimmt Umweltgeräusche auf, ermittelt deren Lautstärke und speichert die Werte mitsamt einer Ortsangabe in einer Datenbank auf dem Gerät. Die Aufnahmen lassen jederzeit wieder abspielen, die Messergebnisse können mit anderen Nutzern geteilt werden. Der Entwickler weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die App keinesfalls professionelle Schallpegel-Messgeräte ersetzen kann.– 0,00 € statt 2,29 €– 0,00 € statt 5,49 €– 0,00 € statt 4,49 €statt 13,99 €Actionfilm von Ryan Coogler, 2018, 134 MinutenRotten Tomatoes: 96%, Metacritic: 88 PunkteDer Marvel-Streifen, in dem der junge T'Challa (Chadwick Boseman) als König in einen tödlichen Konflikt gerät, wurde mit drei Oscars ausgezeichnet. Der "Black Panther" muss alle übermenschlichen Kräfte aufwenden, um die Feinde seines Volkes zu besiegen und die Sicherheit des High-Tech-Königreichs Wakanda wiederherzustellen. Der Film spielte weltweit bislang knapp 1,4 Milliarden US-Dollar ein.statt 11,99 €Thriller von Steve McQueen, 2018, 130 MinutenRotten Tomatoes: 91%, Metacritic: 84 Punkte"Widows" basiert auf einer britischen Miniserie aus den 1980er Jahren und erzählt die Geschichte von vier Frauen, denen ihre verstorbenen Ehemänner nichts als Schulden und den Plan für einen Raubüberfall hinterlassen haben. Veronica, Alice, Linda und Belle nehmen daraufhin ihr Schicksal in die eigene Hand und schmieden ein Komplott, um ihre Zukunft nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können.statt 9,99 €Musicalkomödie von Gene Kelly und Stanley Donen, 1952, 102 MinutenRotten Tomatoes: 100%, Metacritic: 99 PunkteÜber den Klassiker mit Gene Kelly, Donald O'Connor und Debbie Reynolds, der im iTunes Movie Store in der aufwendig restaurierten Fassung von 2014 verfügbar ist, muss man nicht allzu viele Worte verlieren. Die Gesangsnummern und Tanzszenen sind bis heute legendär, das gilt natürlich vor allem für Gene Kellys Regenschirm-Auftritt zum Titelsong "Singin' in the Rain".(1954) - 3,99 € statt 9,99 €(1983) - 3,99 € statt 9,99 €(1987) - 5,99 € statt 9,99 €(1956) - 5,99 € statt 9,99 €(1975) - 5,99 € statt 9,99 €statt 49,99 €Den akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher gibt es heute – allerdings nur in schwarzer Farbe – bei Amazon 32 Prozent günstiger als regulär. Für die rote und die blaue Variante wird der Normalpreis von 49,99 Euro fällig. Der kompakte Speaker, den die Kunden mit 4,5 von 5 Sternen bewerten, verfügt über Bluetooth 5 und ist wasserdicht nach IPX7. Mit einer Akkuladung läuft er dem Hersteller zufolge 24 Stunden lang.Bis 8. September gibt es bei Amazon eine Hue-Bridge gratis, wenn man smarte Hue-Produkte für den Außenbereich im Wert von mindestens 199 Euro kauft. Dazu gehören beispielsweise Gartenstrahler LED-Streifen für den Outdoor-Einsatz und Wegeleuchten . Das Steuergerät kostet normalerweise 43,99 Euro. Um in den Genuss der Zugabe zu gelangen, legt man die Bridge zusammen mit den anderen Artikel in den Einkaufswagen, ihr Warenwert wird dann automatisch beim Bezahlen abgezogen. Übrigens: Für das Hue-System hat Hersteller Signify soeben einen Smart Plug, einen Smart Button und Filament-Lampen angekündigt statt 64,99 € (ab macOS 10.13)Noch für ganz kurze Zeit gibt es die neue Version des speziell für den Mac entwickelten Ahnenforschungsprogramms zum Einführungspreis. MacStammbaum 9 bietet eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit modernem Look, einschließlich Dark Mode. Die App unterstützt Familienforscher in sämtlichen Bereichen der Genealogie - von Recherche und Eingabe über Quellen- und Medienverwaltung bis hin zu verschiedensten Auswertungen und Visualisierungen. Erstmals erlaubt MacStammbaum 9 auch die Erfassung von DNA-Analysewerten. MacStammbaum 9 ist ein Produkt von Synium Software , dem Betreiber von MacTechNews.statt 32,99 € (ab iOS 11.4)Ebenso wie für MacStammbaum 9 gilt auch für die neue Version der ersten und einzigen vollwertigen mobilen Ahnenforschungs-App für iPhone, iPad und iPod touch zurzeit noch der stark reduzierte Einführungspreis. MobileFamilyTree 9 bietet eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit modernem Look und zahlreichen Verbesserungen. Die App basiert auf derselben Architektur wie MacStammbaum 9 für macOS und unterstützt Familienforscher in sämtlichen Bereichen der Genealogie - von Recherche und Eingabe über Quellen- und Medienverwaltung bis hin zu verschiedensten Auswertungen und Visualisierungen. MobileFamilyTree 9 ist ein Produkt von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.