Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Himmelsstürmer und Sternengucker finden in den heutigen Freitagsschnäppchen eine professionelle App zum stark reduzierten Preis. Passend zum nahenden Ende der Sommerferien gibt es auch vergünstigte Lernsoftware für I-Dötzchen. Zudem schießt "Dirty Harry" kräftig rabattiert um sich.statt 109,99 € (ab macOS 10.13)5,0 von 5 SternenDie Astronomie-App unterstützt Sterngucker bei der Beobachtung des Himmels mit zahlreichen Informationen. IObserve wurde von einem Astronomen entwickelt, der an der Europäischen Südsternwarte in Chile tätig war. Die App bietet zahlreiche Analysemöglichkeiten für bekannte Himmelskörper und ist vor allem bei der Vorbereitung der Arbeit mit großen und kleinen Teleskopen nützlich.statt 49,99 € (ab macOS 10.11)3,0 von 5 SternenMit dem SIP-Client lassen sich VoIP-Accounts zahlreicher Anbieter auf dem Mac nutzen. Blink Pro verwendet das Adressbuch des Systems und erlaubt die automatische Synchronisierung der SIP-Konten zwischen mehreren Geräten via iCloud. Die App ermöglicht lokale Audio-Konferenzen, Datenübertragung und Instant Messaging sowie Screensharing. Darüber hinaus bietet Blink Pro eine Voice-Mailbox und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.statt 7,99 € € (ab iOS 7.0)4,8 von 5 SternenIn dem "geheimnisvollen Wimmelbildspiel" geht es um eine Kreatur namens "Oregon Phönix". Diese hat in den Bergen zahlreiche Lauffeuer entfacht. Aber ist es wirklich der Phönix, welcher die Feuer legt, oder gibt es einen anderen Brandstifter? Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Detektivs, der dieses Rätsel lösen soll.statt 5,49 € € (ab iOS 7.0)4,7 von 5 SternenPünktlich zum nahenden Ende der Sommerferien gibt es die App zu den Indianerheften für die Grundschule zum stark reduzierten Preis. Mit "Richtig rechnen 1" können Kinder das gesamte Schuljahr hindurch spielerisch üben. Dabei wird der Lehrplan berücksichtigt. Insgesamt bietet die App 32 Hausaufgabeneinheiten, die alle arithmetischen Lerninhalte der ersten Klasse abdecken. Richtig rechnen 2 Richtig rechnen 3 Richtig rechnen 4statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Drama von James Ponsoldt, 2016, 106 MinutenRotten Tomatoes: 91%, Metacritic: 82 PunkteIn dem Roadmovie steht der Schriftsteller David Foster Wallace (Jason Segel) kurz vor dem Durchbruch. Er tourt deshalb durch die Vereinigten Staaten, um sein Werk "Unendlicher Spaß" zu promoten. Sein Begleiter David Lipsky (Jesse Eisenberg) schreibt für das Rolling Stone Magazine. Im Verlauf der Reise kommt es zwischen den beiden zu Spannungen, diese lösen sich jedoch auf und die beiden werden Freunde.statt 13,99 €Animationsfilm von Wes Anderson, 2018, 101 MinutenRotten Tomatoes: 90%, Metacritic: 82 PunkteDer Film erzählt die Geschichte von Atari Kobayashi, dem 12-jährigen Pflegesohn des korrupten Bürgermeisters Kobayashi. Als durch einen Regierungserlass alle Hunde der Stadt Megasaki City auf eine riesige Mülldeponie verbannt werden, macht sich Atari allein in einem Miniatur-Junior-Turboprop auf den Weg und fliegt nach Trash Island, auf der Suche nach seinem Bodyguard-Hund Spots.statt 9,99 €Actionfilm von Don Siegel, 1972, 102 MinutenRotten Tomatoes: 93%, Metacritic: 90 PunkteDer Actionklassiker ist auch heute noch sehenswert. Clint Eastwood spielt darin den Polizisten Harry Callahan, der einen Serienmörder jagt. Die Handlung basiert auf wahren Ereignissen. "Dirty Harry" war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, für Clint Eastwood bedeutete er den Durchbruch als Superstar und bildete zu Auftakt zu einer Reihe von vier weiteren Actionhits um die Figur des "Dirty Harry".- 9,99 €- 9,99 €- 5,99 €Bei Saturn gibt es aktuell zu ausgewählten Produkten jeweils ein Geschenk. Zu einem MacBook Air der aktuellen Generation, das 1.129 Euro kostet, spendiert das Unternehmen in seinem Onlineshop die Software Microsoft Office 365 Home im Wert von 85,99 Euro. Wer den 65-Zoll-UHD-Fernseher Samsung UE65RU7179 für 777,00 € ordert, erhält zusätzlich die Soundbar HW-N300. Zu einem Powerline-Starter-Kit dLAN 1000 duo+ von Devolo (69,00 €) gibt es kostenlos einen zusätzlichen Powerline-Adapter dLAN 500 WiFi. Durchaus attraktive Zugaben bietet Saturn auch in anderen Produktbereichen an, etwa bei Kameras und Haushaltsgeräten.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.