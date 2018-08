Fortnite kommt doch nicht für Apple TV – obwohl es die vielleicht bessere Plattform darstellt

Wer sich zuerst bewegt…

Fortnite ist eines der erfolgreichsten und weitverbreitesten Spiele in der Menschheitsgeschichte, daher hörte sich der Bericht realistisch an, dass es nun auch auf das Apple TV wandern werde. Leider ließ das Dementi nicht lange auf sich warten: Die gefundenen Referenzen auf tvOS stammten nicht aus dem Quellcode des Spieles selbst, sondern der zugrundeliegenden Unreal-Engine. Das ist schade, denn die tvOS-Plattform eignet sich eigentlich hervorragend zum Spielen, wird jedoch diesbezüglich von Entwicklern und Apple stiefmütterlich behandelt.Bei Entwicklern war die Plattform nicht zu sehr beliebt. Sicher gibt es einige attraktive Spiele auf der Plattform wie etwa Lara Croft Go, Modern Combat oder Oceanhorn. Aber einige sind schon etwas in die Jahre gekommen: Oceanhorn kam 2014 heraus. Modern Combat 5 stellt noch den aktuellsten Vertreter dar, es erschien schon Anfang 2016. Die schleppende Entwicklung liegt jedoch nicht nur in dem fehlenden Mut der Anbieter, die Umsetzung lohnt sich oft einfach nicht. Hier bedingen sich jedoch zwei Faktoren: Zum einen springen die Studios nicht auf den Zug auf, weil die Popularität nicht so hoch ist, anderseits bleibt die Popularität niedrig, weil es nicht so viele Titel für die Plattform gibt.Eine starke Bremse bestand lange Zeit darin, dass sich das Apple TV zu Beginn nur mit der Fernbedienung spielen ließ – ein recht gewöhnungsbedürftiges Unterfangen. Nachdem die ersten MFI-Joypads für das iPad kamen, ließen sie sich später auch mit dem Apple TV verbinden und voilà: Plötzlich kam Konsolenfeeling auf. Leider haben viele Nutzer noch heute nicht erkannt, dass sie über die TV-Box mit einem richtigen Controller auf dem Fernseher zocken können. Verbreiteter ist es anscheinend, das iPad mit dem TV zu verbinden und per MFI-Controler zu bedienen. Doch im Gegensatz zur Apple-TV-Lösung muss man dann mit Performance-Einbrüchen rechnen, denn das iPad berechnet das Geschehen jetzt für zwei Displays – es lässt sich nämlich leider nicht auf dem Tablet ausblenden. Auch wegen mangelnder Leistung kam das Apple TV in Verruf: Es sei einfach zu lahm für Spiele. Mit der 4k-Variante hat Apple jedoch auch performancetechnisch dem Konsolen-Feeling Vorschub geleistet, denn schließlich verspricht der eingebaute iPad-Pro-Prozessor A10X mit seinen acht Kernen, auch anspruchsvolle Spiele flüssig zu berechnen.Nachdem Apple die TV-Box markenrechtlich auch als Spielekonsole eingetragen hat, lag die Hoffnung in der Luft, in Cupertino könnte ein Umdenken stattfinden. Nicht zuletzt Norman Wang nährte diesen Gedanken: Zunächst war er bei Spielestudios wie Lucas und Electronic Arts angestellt, bevor erst bei Sony als Senior-Entwickler an der Playstation arbeitete und nun in Apples Diensten steht. Während einige Beobachter diesen Paradigmenwechsel bei Apple schon gesehen haben wollen, denke ich abgesehen von der Bereitstellung von leistungsfähiger Hardware und der Eintragung von Markenrechten passiert immer noch zu wenig. Dabei hat der Verbund in dem das tvOS aufwächst, große Vorteile: So können iPad-Spieler ihr Spiel von der Bushaltestelle direkt am heimischen Fernseher an derselben Stelle weiterspielen, auch lassen sich die meiste MFI-Gaminggeräte sowohl auf den mobilen als auch den stationären Apple-Produkten nutzen.Dabei fallen einem einige Ideen ein, wie Apple das Nischendasein im Spielemarkt beheben könnte.Warum bundelt Apple nicht – wie alle anderen Konsolenhersteller – mal einen Controller mit seiner Konsole. Oder gar zwei? Best Buy macht es in den USA vor. Weiterhin ließe sich die Portierung von Spielen von der iOS-Plattform zum verwandten tvOS erleichtern, sowohl programmier- als auch vermarktungstechnisch. Warum gibt es noch keine hauseigene Möglichkeit, Spiele vom Mac oder vom iPad über das Apple TV auf den heimischen Fernseher zu streamen? Damit könnte Apple auch dem Umstand Sorge tragen, dass bei den meisten Macs ein Bildschirm verbaut ist und er sich auch nicht ohne weiteres abschalten lässt, wenn man auf den TV wechseln möchte. Auch bei den Multiplayer-Fähigkeiten gäbe es die Möglichkeit für Apple, nachzujustieren, um die TV-Box attraktiver für Spieler zu machen.