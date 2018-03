Apple: Spiele auf iOS könnten bald mit modernen Konsolen mithalten

Spiele machen im App Store für iOS-Geräte einen großen Teil der angebotenen Programme aus - auch der Umsatz mit Spielen ist gewaltig. Trotzdem handelt es sich, 10 Jahre nach Start des App Stores, meist um kleinere Spiele für Zwischendurch mit einfachen Spielprinzipien und geringem Entwicklungsbudget. Anders sieht es auf modernen Konsolen oder bei PC-Spielen aus: Dort werden so genannte AAA-Titel mit Millionen-Budgets entwickelt, die mittlerweile in den Sphären von Filmproduktionen angekommen sind. Sollten diese Titel auch für Mobilplattformen erscheinen, handelt es sich meist um stark abgespeckte Umsetzungen, die mit dem eigentlichen Spiel nur den Namen gemein haben.Nun sind zwei aufwändige Spiele erschienen, die ihren Pedants aus der Konsolen-Welt weitgehend gleichen: Fortnite und PlayerUnknown's Battlegrounds . Apples Vice President of Product Marketing, Greg Joswiak, ließ nun in einem Interview verlauten, dass man sich an einem Wendepunkt befindet: Erstmals seien auch für aufwändige Titel mobile Plattformen eine Option - nicht nur als Beiwerk, sondern mit dem vollen Spielerlebnis.Während neue Konsolen-Generationen nur alle 4 bis 6 Jahre erscheinen (die Xbox One und Playstation 4 erschienen bereits Ende 2013), bringt Apple neue und leistungsfähigere iOS-Hardware meist jährlich auf den Markt. Dies hat laut Greg Joswiak dazu beigetragen, dass auch größere Entwicklerstudios bereit sind, komplette AAA-Titel auf mobile Plattformen zu portieren.Im letzten Jahr trennte Apple Apps von Spielen im App Store auf iOS-Geräten, samt getrennten Bestenlisten - um mehr Übersicht im App Store zu schaffen. Laut Greg Joswiak wurden damit die Zugriffszahlen im App Store deutlich gesteigert, was natürlich auch zu höheren Verkaufen bei Herstellern führt.Auf dem Apple TV der 4. Generation führte Apple vor zwei Jahren den App Store ein, so dass Entwickler dort auch Spiele und Apps anbieten können. Leider hat es Apple nicht geschafft, mit dem neuen Apple TV modernen Konsolen Konkurrenz zu machen: Ähnlich wie auf dem iPhone und iPad erscheinen meist nur "Casual"-Titel auf dem Apple TV - die großen, aufwändigen Produktionen blieben hier nach wie vor dem PC und den Konsolen vorenthalten.Eine große Hürde für Spiele-Entwickler stellen die Eingabemedien dar: Auf dem PC werden Spiele oft mit Tastatur und Maus oder mit angeschlossenem Game-Pad gespielt - Konsolen bringen eigene Game-Pads mit. Auf iOS-Geräten steht standardmäßig nur der Touch-Screen zur Verfügung, das Apple TV muss sich mit der Siri Remote begnügen: Präzise Kontrolle über das Spielgeschehen ist auf diesen Plattformen so nur schwer möglich.