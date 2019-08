Finale Version von NetNewsWire 5.0: Safari-Extension, Dark Mode und mehr

Safari-Extension, Teilen-Menü und anpassbare Toolbar

Smart-Feeds, Ordner und Suchfunktion

NetNewsWire 5 ist fortan in der finalen Variante verfügbar. Nachdem schon seit längerem Betaversionen der fünften Version des kostenlosen Open-Source-RSS-Readers bereitstehen, hat Chef-Entwickler Brent Simmons die Software jetzt in der endgültigen Fassung zum Download freigegeben. Zusätzlich zu den Grundpfeilern einer jeden Anwendung wie Stabilität, plattformoptimierter Leistung und der an die macOS-Ästhetik angepassten Benutzeroberfläche bietet NetNewsWire diverse Features – darunter eine Safari-Extension und die Unterstützung des Dark Mode von macOS Mojave (10.14).NetNewsWire ist als schlanker RSS-Reader konzipiert, der sich auf die Kernfunktionen der Nachrichtendarstellung konzentriert und dazu einige praktische Funktionen bereitstellt. Die Safari Extension für den Apple-Browser etwa ermöglicht es Anwendern, ihre Lieblingsseiten ohne Umwege zu NetNewsWire hinzuzufügen – sofern ein RSS-Feed angeboten wird. Anwender müssen Feed-Abos entsprechend nicht mehr ausschließlich über die Anwendung von NetNewsWire einpflegen.Die App unterstützt zudem Apple Script und das Teilen-Menü von macOS. Darüber können Nutzer Inhalte an macOS-Apps wie Mail, Notizen oder Nachrichten senden. Auch der Sync via Feedbin ist möglich, wobei in Zukunft weitere Dienste folgen sollen. Über Tastatur-Shortcuts lassen sich Bedienungsschritte vereinfachen und individualisieren – bei letzterem hilft auch die anpassbare Toolbar.Auch der eigentliche Feed-Bereich stellt diverse Funktionen bereit, um die Organisation der Inhalte möglichst komfortabel zu gestalten. Zu den angebotenen Smart-Feeds zählen zum Beispiel ungelesene und tagesaktuelle Nachrichten. Ordner helfen Anwendern dabei, ihre Feeds zu sortieren. Über die Suchfunktion sind einzelne Texte und Schlagwörter gezielt auffindbar.NetNewsWire 5 benötigt mindestens macOS Mojave 10.14.4. Anwender können den RSS-Reader kostenlos über die Herstellerseite herunterladen . Fehlerberichte lassen sich über die GitHub-Präsenz der App melden