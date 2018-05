FileMaker 17: Optimierte Bedienung und mehr Mobilität

„In kürzerer Zeit mehr erledigen“

FileMaker 17 kommt mit einer Reihe von neuen Features und Leistungsverbesserungen. Die neue Version der Software, mit deren Hilfe Unternehmen maßgeschneiderte Geschäfts-Apps für unterschiedliche Plattformen erstellen können, konzentriert sich auf die drei Bereiche Entwicklung, Mobilität und Administration.Ann Monroe von FileMaker Inc. nennt zwei große Vorteile, die das Upgrade bieten soll: „Mit der FileMaker 17-Plattform können Nutzer nicht nur mehr in kürzerer Zeit erledigen, sie können auch mehr unterwegs erledigen.“Durch die Auswahlmöglichkeit von sechs neuen Starter-Apps soll der Einstieg bei der Kreation neuer Anwendungen schneller gelingen. Add-On-Tabellen ermöglichen zusätzliche Funktionen. Der neugestaltete Layoutmodus optimiert die Anordnung der FileMaker-Werkzeuge, um Anwendern die App-Entwicklung zu vereinfachen.Wer Apps für iPhone oder iPad erstellt, kann fortan auch Funktionen integrieren, die die Sensoren der Mobilgeräte nutzen. Zudem soll die Arbeit wegen des Drag and Drop von Texten, Fotos und Dateien zwischen Apps auf dem iPad ab iOS 11.2 schneller vonstattengehen. Das neue User Interface der FileMaker Server Admin Console legt den Fokus ebenfalls auf eine schnellere Bedienung. Die FileMaker Admin API soll außerdem das Management eigener Apps optimieren.FileMaker 17 ist über die Website des Apple-Tochterunternehmens verfügbar