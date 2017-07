Facebook experimentiert: GIF-Animationen direkt in der iOS-App erstellen

Tweet von Matt Navarra

GIF-Animationen stellen besonders auf sozialen Netzwerken ein gern und häufig genutztes Gimmick dar. Das große Gemeinschaftsnetzwerk Facebook ist offensichtlich gewillt, die Erstellung solcher tonloser, sich wiederholender Kurzvideos zu vereinfachen und direkt aus der iOS-App heraus verfügbar zu machen.So sind bei manchen Nutzern der Facebook-Kamera am oberen Bildschirmrand die beiden Reiter »Normal« und »GIF« aufgetaucht. Die Zahl der Betroffenen ist noch sehr gering, sodass man davon ausgehen kann, dass Facebook noch in einem experimentellen Stadium ist. Allerdings darf man davon ausgehen, dass diese Funktion schon bald flächendeckend in die App integriert wird.Zur Facebook-Kamera gelangt man über das Direct-Postfach, welches sich auf dem Startscreen an der oberen linken Ecke befindet. Bei der GIF-Erstellung sind dieselben Snapchat-ähnlichen Videofilter verfügbar wie bei der normalen Bewegtbildaufnahme. Diese reichen von Konfettiregen bis zur Ergänzung von Helmen auf erkannten Gesichtern.Facebook-Tochter WhatsApp hat vor einem guten halben Jahr die Möglichkeit eingebunden, Videoaufnahmen aus der Fotos-Bibliothek in GIF-Animationen umzuwandeln (MTN berichtete: ). Eine Echtzeit-Aufnahme wie bei Facebook ist da aber nicht inbegriffen.