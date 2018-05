Facebook: Werbefreie Abos und Mitarbeiter-Kontozugriff ohne Wissen des Nutzers

Facebook denkt über werbefreies Abonnement nach

Mitarbeiter-Kontozugriff, ohne dass der Nutzer es mitbekommt

Facebook erwägt einen kostenpflichtigen Abo-Dienst, der Anwendern eine werbefreie Nutzung des sozialen Netzwerks ermöglicht. Bloomberg zufolge debattiert das Unternehmen die alternative Nutzungsvariante intern schon seit längerem. In den letzten Wochen habe Facebook diesbezügliche Marktforschung betrieben, um herauszufinden, ob sich durch das Angebot eines werbefreien Abonnements mehr Nutzer für das soziale Netzwerk interessieren.Facebook-COO Sheryl Sandberg deutete zuletzt ebenfalls entsprechende Überlegungen an: „Wir denken über viele Formen von Einnahmequellen nach, darunter auch Abomodelle.“ Zudem stellte Facebook-Chef Mark Zuckerberg während seiner Anhörung vor dem US-Kongress wegen des Datenskandals rund um die Firma Cambridge Analytica alternative Nutzungsmodelle in Aussicht, als er betonte, dass es auch in Zukunft immer „eine Variante“ von Facebook gebe, die kostenfrei sei.Das Wall Street Journal berichtete kürzlich über ein anderes Thema, das für datensensible Nutzer unter Umständen problematisch sein könnte. Demnach ermöglicht es Facebook einer „kleinen Gruppe“ an Mitarbeitern, auf Nutzerkonten auch ohne das dazugehörige Passwort zuzugreifen und alle Inhalte zu sehen – inklusive Bilder, die mit „Nur ich“ (nur zur eigenen Ansicht des jeweiligen Nutzers) markiert sind.Facebook begründete das Vorgehen mit Sicherheitserwägungen. Es gehe darum, technische Fehler aufzuspüren, neue Funktionen zu testen oder nach einer Behördenanfrage Kriminellen auf die Spur zu kommen. Anwender, die nicht bei Facebook angestellt sind, erhalten keine Benachrichtigung darüber, wenn das Unternehmen auf diese Weise auf die Kontoinformationen zugreift.Facebook zufolge müssen Mitarbeiter mit einer Kündigung rechnen, falls sie ihre Zugriffsprivilegien für andere als die dafür vorgesehenen Zwecke missbrauchen. In dem Zusammenhang wurde jüngst ein Fall eines Angestellten des Unternehmens bekannt, der den Kontozugriff dazu nutzte, sich Bilder von Frauen anzuschauen und sogar öffentlich damit prahlte