FaceTime-Gruppenanrufe permanent in iOS 12.1 bis iOS 12.1.3 abgeschaltet

Über einen schweren Fehler bei FaceTime-Gruppenchats lässt sich das Mikrofon des Angerufenen aktivieren, ohne dass dieser das Gespräch entgegennimmt – diese Sicherheitslücke wurde vor knapp einer Woche bekannt . Seither steht Apple in der Kritik , da der Fehler schon eine Woche vor den öffentlichen Berichten an Apple gemeldet wurde und der Konzern nichts unternahm.Nachdem Apple wohl durch die breite Berichterstattung zum Handeln gezwungen wurde, deaktivierte das Unternehmen die Gruppenanruf-Funktionalität über FaceTime kurzerhand komplett auf den Apple-Servern – seitdem sind keine FaceTime-Gruppenanrufe mehr möglich.Ein reiner serverseitiger Fix, bei dem der Sicherheitsmangel im Programmcode auf den Apple-Servern behoben wird, scheint ausgeschlossen: MacRumors hat in Erfahrung gebracht, dass die FaceTime-Gruppenfunktionen permanent in iOS 12.1.0 bis 12.1.3 abgeschaltet bleiben. Erst mit iOS 12.1.4, welches in dieser Woche erscheinen soll, werden FaceTime-Gruppenanrufe wieder aktiviert. Alle Teilnehmer müssen über iOS 12.1.4 oder neuer verfügen, damit Gruppenanrufe über FaceTime gelingen.