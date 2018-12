FRITZ!App Fon 4.0 mit CallKit und PushKit: Es klingelt auch im Standby

Vorweihnachtliches Präsent für Besitzer einer aktuellen Fritz!Box: AVM hat Fritz!App Fon Version 4.0 zum Download freigegeben. Die App unterstützt auf iPhone und iPad ab sofort CallKit und PushKit und fügt sich so nahezu nahtlos in iOS ein. Eingehende Festnetzanrufe werden dadurch immer signalisiert, unabhängig davon, ob die App geöffnet ist oder nicht. Fritz!App Fon 4.0 lässt sich in Verbindung mit jeder Fritz!Box nutzen, auf der die aktuelle Firmware Fritz!OS 7 läuft. Auf iPhone und iPad muss iOS 10 oder neuer installiert sein. Die App meldet sich über WLAN als Telefoniegerät bei der Fritz!Box an und benimmt sich dann wie ein an den Router angeschlossenes Schnurlostelefon.Im Unterschied zu ihren Vorgängern läuft die neue Version automatisch im Hintergrund. Durch die Unterstützung von CallKit und PushKit "klingeln" iPhone und iPad bei eingehenden Festnetzanrufen selbst dann, wenn die Geräte im Standby sind oder gerade eine andere App benutzt wird. Das iPhone speichert darüber hinaus sowohl angenommene als auch verpasste Anrufe von Fritz!App Fon in der allgemeinen Anrufliste.Außerhalb der eigenen vier Wände kann Fritz!App Fon ebenfalls als Festnetztelefon genutzt werden. Dafür müssen iPhone oder iPad über einen VPN-Tunnel mit der heimischen Fritz!Box verbunden sein. Das sichert die weltweite Erreichbarkeit unter der eigenen Festnetznummer, allerdings geht dies natürlich zu Lasten des mobilen Datenvolumens.Das für die neue Version von Fritz!App Fon erforderliche Fritz!OS 7 steht unter anderem für die DSL-Modelle 7590, 7580, 7560, 7490, 7430 und 3490 sowie die LTE-Router 6890 und 6820 zur Verfügung. Die Kabelrouter 6590, 6490 und 6430 sind ebenfalls mit der aktuellen Firmware kompatibel, für viele von Providern gestellte Geräte gibt es Version 7 allerdings bislang noch nicht.