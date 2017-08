Erste Infos zum Apple TV 4K entdeckt

HDR10

Dolby Vision

Netflix Ultra-HD

Mögliche Preisgestaltung

4K-Upgrade bestehender Käufe

Bereits in der vergangenen Woche hatten im iTunes Store die ersten Hinweise zum Start von hochauflösenden 4K-Filmen die Spekulationen rund um ein neues Apple TV mit 4K-Auflösung befeuert. In der Entwickler-Version von iOS für HomePod sind nun weitere Hinweise aufgetaucht, die eine 4K-fähige Version des Apple TV wahrscheinlich machen.Dabei wird es Apple wohl nicht nur bei einfacher 4K-Unterstützung belassen, sondern auch die zusätzlichen Features aktueller Filme unterstützen. Hierzu zählt unter anderem HDR10, welches einen erweiterten Farbraum mit intensiverem Licht ermöglicht und dann auf entsprechenden HDR-fähigen Displays zur Geltung kommt.Wenn man beim Heimkino nicht auf HDR10, sondern auf Dolby Vision setzt, wird man von Apple nicht im Regen stehen gelassen. Das Apple TV wird wohl auch diese Variante unterstützen und mit einem erweiterten Farbraum versorgen. Doch nicht nur für Displays ist die HDR-Unterstützung wichtig, sondern auch für Streaming-Dienste.Von der umfangreichen Unterstützung profitieren nämlich auch Anbieter, die gegen Aufpreis bereits 4K-Filme mit HDR anbieten. Bei Netflix kostet dies beispielsweise im Monat 2 Euro mehr als der HD-Preis und führt damit zu monatlichen Kosten von 11,99 Euro. Bei Amazon Prime Video, welches noch in diesem Jahr auch für das Apple TV erscheinen soll, sind 4K-Inhalte ganz ohne Aufpreis bereits in den monatlichen Kosten enthalten.Dies wirft auch die Frage auf, ob und wie 4K-Inhalte im iTunes Store vergütet werden. Der reguläre Preis für Filme in DVD-ähnlicher SD-Qualität liegt bei 7,99 Euro. Für Full-HD-Qualität muss ein Aufpreis von 2 Euro gezahlt werden. Es ist daher denkbar, dass sich Apple und die Filmstudios bei 4K-Inhalten auf das Netflix-Modell geeinigt haben und einen weiteren Aufpreis von 2 Euro verlangen. Der reguläre Preis für einen 4K-Film würde damit bei 11,99 Euro liegen.Ob sich bisherige in iTunes gekaufte Filme auf 4K günstig aktualisieren lassen, ist ebenfalls eine offene Frage. Beim Wechsel von SD auf HD ist dies bislang nicht möglich und so müssen Kunden nochmals den Vollpreis zahlen, wenn sie nicht gleich zur HD-Variante gegriffen haben.