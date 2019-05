Erste Bilder zeigen Apples beeindruckenden Store in der historischen Carnegie Library

Bauwerk wurde 1903 erstmals eröffnet



Die Apple Carnegie Library am Mount Vernon SquareFoto: Apple

Apple nennt es das umfangreichste historische Restaurierungsprojekt der Firmengeschichte: In Washington hat das Unternehmen das Gebäude der Carnegie Library saniert und die Innenräume erheblich umgestaltet. Am 11. Mai wird in den geschichtsträchtigen Mauern ein neuer Apple Store eröffnet.Der kalifornische Technikkonzern nutzt die ehemalige öffentliche Bibliothek, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Andrew Carnegie finanziert und 1903 eröffnet wurde, allerdings nicht allein. In den oberen Stockwerken des im Beaux-Arts-Stil restaurierten Bauwerks ist das "DC History Center" untergebracht, zu dem die Kiplinger Forschungsbibliothek, drei Galerien und ein Museumsshop gehören. Die ehemalige Bibliothek soll wieder zu einem Zentrum für Lernen, Entdecken und gemeinsame Kreativität werden, schreibt Apple in einer Pressemitteilung, "ganz im Sinne von Carnegies Vision eines öffentlichen und freien Raumes für alle."Restaurierung des Gebäudes und Modernisierung der Innenräume geschahen in Abstimmung mit Denkmalpflegern. Die Pläne entwickelte Foster + Partners, eines der bekanntesten Architekturbüros der Welt. Das Unternehmen von Norman Foster, der unter anderem die Reichstagskuppel in Berlin entwarf, arbeitete eng mit Jonathan Ive zusammen. Dabei entstand eine Gegenüberstellung von historischen Materialien und Apple-typischem Design - oder mit den Worten von Apples Chefdesigner eine "Synergie zwischen alt und neu".In der neu eröffneten "Apple Carnegie Library" beschäftigt das kalifornische Unternehmen 225 Mitarbeiter, die Beratung und technischen Support sowie Unterstützung für kleine Unternehmen anbieten sollen. Täglich wird es in den Räumen am Mount Vernon Square in Washington sogenannte Today-at-Apple-Angebote geben, unter anderem von lokalen Künstlern geleitete Sessions. Anlässlich der Eröffnung veranstaltet Apple in Zusammenarbeit mit 40 Kreativen ein sechswöchiges "StoryMaker Festival".