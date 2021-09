Epic vs. Apple: Spielehersteller will Entwickler-Account sofort zurückhaben, beißt aber auf Granit

Epic bittet Apple um Reaktivierung des Entwickler-Accounts

Apple ist nicht zu Zugeständnissen bereit

Epic und Apple liefern sich bekanntlich seit Monaten eine heftige juristische und publizistische Auseinandersetzung. Dabei geht es um die Rechtmäßigkeit des Verbots, im iOS App Store Anwendungen anzubieten, die In-App-Käufe abseits von Apples Bezahlsystem abwickeln. Ein abschließendes Urteil des zuständigen US-amerikanischen Gerichts steht in dieser Angelegenheit noch aus. Die Entwicklung, welche sich im Hinblick auf die sogenannte Apple Tax in den vergangenen Monaten nahezu weltweit ergeben hat, spielt Epic allerdings jenseits des Rechtsstreit in die Karten.Der US-amerikanische Spielehersteller ist offenbar der Ansicht, seit Kurzem durch ein neues südkoreanisches Gesetz einen Trumpf in der Hand zu halten. Das Parlament des asiatischen Landes verabschiedete nämlich jüngst eine Regelung, die es Apple und Google untersagt, in ihren App Stores alternative Abrechnungsmethoden zu verbieten. Das Gesetz ist zwar noch nicht in Kraft getreten, dennoch hat Epic Games bereits jetzt Apple gebeten, den seit Monaten gesperrten Entwickler-Account für Fortnite zumindest in Südkorea wieder zu aktivieren. Man wolle das Spiel dort wieder anbieten können und dabei sowohl Apples Bezahlsystem für In-App-Käufe als auch eine eigene Zahlungsmethode nutzen. In seinem Tweet weist der Softwarehersteller zudem ausdrücklich auf die kommende neue Rechtslage in Südkorea hin.Apple ist allerdings zumindest vorerst nicht zu einem solchen Zugeständnis an Epic Games bereit. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Anfrage auf Twitter lehnte der iPhone-Konzern das Ansinnen laut AppleInsider kategorisch ab. Man werden den entsprechenden Account erst wieder freigeben, wenn Epic die Regeln des iOS App Store ebenso wie alle anderen Entwickler respektiere, teilte Apple mit. In einem solchen Fall würde man die Rückkehr begrüßen, bislang allerdings gebe es keine rechtliche Grundlage für die Reaktivierung des Accounts. Da Epic sich nach wie vor weigere, die Richtlinien für den iOS App Store anzuerkennen, bleibe das Unternehmen daher bis auf Weiteres vom Zugang zum digitalen Softwareladen ausgeschlossen.