Entwickelt Apple eine Drohne? Bislang unbekannte Patentanmeldungen geben Hinweise

Apple meldete Drohnen-Patente in Singapur an

Pairing, Steuerung und Tracking von Quadcoptern

Weitere Patentanmeldungen bereits im letzten Jahr

Apples diverse Entwicklungsabteilungen beschäftigen sich naturgemäß nicht nur mit iPhones, iPads und Macs sowie entsprechender Software. Zum Arbeitsspektrum gehören bekanntlich auch ganz andere Produkte. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen beispielsweise am "Apple Car" und an einem VR-Headset sowie einer AR-Brille. Patentanmeldungen und erteilte Schutzrechte geben immer wieder Hinweise auf mögliche zukünftige Geräte. Jetzt wurden gleich mehrere bislang unbekannte Schutzschriften entdeckt, die darauf hindeuten, dass Apple eine Drohne entwickelt.Bereits im Mai 2020 reichte Apple in Singapur zwei Patentanmeldungen ein, welche sich mit speziellen neuartigen Techniken im Zusammenhang mit Quadcoptern beschäftigen. Die Wahl der Patentbehörde des südostasiatischen Stadtstaats ist ungewöhnlich, denn in aller Regel meldet der kalifornische Konzern Patentansprüche in seinem Heimatland an, also beim US Patent & Trademark Office (USPTO). Patently Apple geht davon aus, dass Apple mit diesem Schritt die beiden Schutzschriften so lange wie möglich vor den Augen der Öffentlichkeit verbergen wollte. Publikationen von Patentämtern kleinerer Länder weit entfernt von den USA stehen nämlich traditionell nicht so intensiv im Fokus von Beobachtern und Journalisten wie jene des USPTO.Vor wenigen Tagen tauchten die beiden Patentanmeldungen auch auf den Internetseiten der US-amerikanischen Behörde auf, bei der Apple sie ebenfalls einreichte, allerdings mit einer Sperrfrist. In der ersten Schutzschrift mit dem Titel "Unmanned Aerial Vehicle and Controller Association" geht es um Techniken für das Pairing und Unpairing von Drohnen mit entsprechenden Controllern. Apple beschreibt darin verschiedene Methoden, bei denen unter anderem auch ein spezielles Netzwerk-Protokoll zum Einsatz kommen könnte. Der zweite Patentantrag "Unmanned Aerial Vehicle Tracking and Control" befasst sich mit Möglichkeiten, einen Quadcopter über ein von diesem und dem Controller bereitgestelltes Mobilfunknetz zu steuern und die Position zu verfolgen. Erfolgen soll das in Verbindung mit einem automatischen Traffic-Management-System, welches in bestimmten Situationen die Kontrolle übernimmt.Die beiden jetzt bekannt gewordenen Schutzschriften sind nicht Apples erste Patentanmeldungen im Zusammenhang mit Drohnen. Das Unternehmen reichte im vergangenen Jahr bereits drei weitere ein. Das lässt den Schluss zu, dass man sich in Cupertino ernsthaft mit der Entwicklung derartiger Geräte befasst. Ob der iPhone-Konzern tatsächlich in absehbarer Zeit einen hauseigenen Quadcopter vorstellen wird, ist nicht bekannt. Angesichts der Bedeutung, welche Apple den Themen Virtuelle und Erweiterte Realität sowie Foto und Video zumisst, könnte eine Drohne allerdings gut ins Produktportfolio des Unternehmens passen.