Endgültiger Kehraus bei Google Plus: Ab 2. April wird gelöscht

Bereits im Oktober 2018 angekündigt

Löschung wird mehrere Monate dauern

Keine neuen Profile mehr ab 4. Februar

Am 2. April beginnt Google mit der Löschung aller Konten und Inhalte des hauseigenen sozialen Netzwerks Google Plus ("Google+") für private Nutzer. Anwender des erfolglosen und von Sicherheitslücken geplagten Dienstes sollten Dokumente, Bilder und Videos, die sie behalten möchten, bis zu diesem Tag herunterladen.Die Schließung von Google Plus hatte das Unternehmen bereits im Oktober 2018 angekündigt , allerdings erst für August 2019. Nach der Entdeckung einer weiteren Sicherheitslücke im Dezember wurde das Ende dann auf April dieses Jahres vorgezogen . Auf den hauseigenen Internetseiten gab Google jetzt als Stichtag für die endgültige Abschaltung den 2. April 2019 bekannt.Die Löschung sämtlicher Konten und Inhalte der rund 52,5 Millionen User von Google Plus wird nach Angaben des Unternehmens mehrere Monate in Anspruch nehmen. Profile und zugehörige Inhalte könnten also auch nach der Schließung noch geraume Zeit sichtbar sein. Darauf verlassen, dass dies auch beim eigenen Konto der Fall sein wird, sollte man sich aber nicht, sondern wichtige Informationen rechtzeitig sichern. Die Vorgehensweise beschreibt Google auf den Hilfeseiten Bereits ab 4. Februar wird es nicht mehr möglich sein, neue Profile auf Google Plus anzulegen oder zusätzliche Seiten zu erstellen. Das Login auf Drittseiten via Google-Plus-Button schaltet das Unternehmen in den kommenden Wochen ebenfalls ab, ersetzt es in Einzelfällen jedoch durch ein Google-Login. Die APIs zur Entwicklung von Apps für Google Plus werden am 7. März endgültig abgeschaltet, funktionieren aber bereits seit einigen Tagen nur noch eingeschränkt.