Einbrennen bei OLED-Displays: iPhone X besser als Samsung-Flaggschiffe

iPhone X vor Samsung Galaxy S7 und Note 8



Quelle: Cetizen Quelle: Cetizen

Als Apple beim Display des iPhone X zur OLED-Technologie wechselte, gab es bei einigen Nutzer Bedenken hinsichtlich des Burn-In-Effekts. Wenn Bildinhalte längere Zeit unverändert auf den Display dargestellt werden, ist OLED wesentlich anfälliger als LCD dafür, Darstellungen sozusagen einzubrennen und als Schattenbilder dauerhaft einzublenden. Apple selbst warnt in einem eigenen Supportdokument vor dem Effekt.Die koreanische Webside Cetizen hat das iPhone X jetzt mit den beiden Samsung-Topmodellen Galaxy S7 Edge und Note 8, die ebenfalls auf OLED-Displays setzen, hinsichtlich des Einbrenn-Effekts verglichen. Das iPhone X schnitt im Test am besten ab.Cetizen führte den Vergleichstest bei maximaler Helligkeit der Displays durch, die dauerhaft das gleiche Bild anzeigten . Apples Smartphone offenbarte nach 17 Stunden die ersten minimalen Anzeichen des Einbrenn-Effekte, die jedoch kaum zu erkennen waren. Bei den Samsung-Geräten war zu dem Zeitpunkt noch nichts von Burn-In zu merken. Nach 62 Stunden war auf auf dem Galaxy Note 8 ein deutlich eingebranntes Bild zu sehen, beim S7 Edge trat der Effekt nach 155 Stunden auf. Zu diesem Zeitpunkt war beim iPhone X immer noch nur ein ganz geringes Burn-In sichtbar.Erst nachdem Cetizen den Test nach 510 Stunden (21 Tage) beendete, wies auch das iPhone X ein direkt erkennbares Phantombild auf. Bei den Samsung-Modellen war der Effekt noch besser wahrnehmbar, am stärksten beim Note 8. Das iPhone X setzte sich somit insgesamt gegen die Konkurrenz durch. Dies ist insofern verwunderlich, da Samsung nicht nur die Displays für die eigenen Smartphones liefert, sondern auch die des iPhone X.Darüber hinaus verdeutlicht der Test, dass alle drei Geräte sehr gut gegen jede Form von Burn-In geschützt sind. Nutzer müssten auf dem jeweiligen Smartphone Displayinhalte schon mehrere Tage am Stück bei voller Helligkeit unverändert angezeigt lassen, bevor ein auf den ersten Blick sichtbares Einbrennen hervortritt.