Ein Padrone für den Mac: Ring soll Maus ersetzen

Foto: Padrone AG

Innovative Steuerung: Statt zu Maus oder Touchpad zu greifen, könnte man Mac und PC in Zukunft mit kleinen Fingerzeigen bedienen. Ein Unternehmen aus dem schweizerischen Zug hat jetzt auf der Consumer Electronics Show (CES) den "Padrone" präsentiert, einen mit Technik vollgepackten Ring.Der Hersteller, der so heißt wie sein Produkt, bewirbt die Entwicklung als vollwertige Alternative zu den klassischen Eingabegeräten. Wer den "Padrone" (italienisch für "Chef") trägt, kann seinen Computer exakt so wie mit einem Touchpad bedienen, allerdings auf einer beliebigen Oberfläche wie zum Beispiel der Schreibtischplatte.Der Ring wird über Bluetooth mit dem Rechner verbunden, spezielle Treiber sind nach Angaben des Herstellers nicht erforderlich. Im Inneren des innovativen Eingabegerätes befinden sich extrem miniaturisierte Kameras und Bewegungssensoren, deren Informationen von mehreren neuronalen Netzen zu einem präzisen 3D-Modell der Hand zusammengesetzt werden. Jede noch so kleine Bewegung von Hand und Fingern wird dann in die entsprechenden Anweisungen an den Computer umgesetzt.Die Padrone AG begann bereits 2014 mit der Entwicklung des Rings und verfügt nach eigenen Angaben über zahlreiche Patente für ihr Verfahren. Das Eingabegerät wiegt acht Gramm, ist wasserdicht und wird drahtlos aufgeladen, der Akku liefert genug Energie für die Dauer eines typischen Arbeitstags. Funktionieren soll der Ring auf allen "hinreichend harten und nicht zu farbenfrohen Oberflächen", so der Hersteller.Im Handel ist der "Padrone" bisher nicht erhältlich. Das schweizerische Unternehmen hat auf Indiegogo eine Fundraising-Kampagne gestartet und das Finanzierungsziel von 50.000 US-Dollar bereits übertroffen. Unterstützer können den Ring für rund 173 Euro vorbestellen, ausgeliefert werden soll die Order im Juli dieses Jahres. Besteller erhalten vor der Lieferung funktionslose Muster, damit sie die passende Größe auswählen können.