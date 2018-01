Ein Nicht-Techie bei Apple: Angela Ahrendts über ihren Weg zu und bei Apple

In einem Radio-Interview mit ABC News sprach Apples Retail-Chefin Angela Ahrendts über die Arbeit bei Apple und wie sie vor fast vier Jahren von Burberry zu Apple kam. Alles begann 2013, als Ahrendts von Apple abgeworben wurde und in diesem Zuge auch ein Gespräch mit Apple-CEO Tim Cook führte. Sie hatte damals IT nur in geringem Maße verfolgt und dies Cook gegenüber auch offen kommuniziert, dem es aber vor allem darauf angekommen sei, dass sie zu Apple passt.Ahrendts selbst hatte dies bereits bemerkt , als sie als Vorbereitung auf das Gespräch mit Cook die Biographie zum verstorbenen Apple-Mitbegründer Steve Jobs las. Obwohl der Einzelhandel letztendlich hartes Geschäft sei, sollte er ihrer Meinung nach auch das Leben der Kunden bereichern, so wie es Steve Jobs bei Eröffnung des ersten Apple Retail Stores vor 16 Jahren vorschwebte.Ihr Talent für Verkauf und Marketing fiel zuerst im Design-Studium auf, wo eine Professorin ihr nur geringes Talent für Design bescheinigte, ihr jedoch zugleich auch eine Begabung für Marketing attestierte. So kam sie letztendlich zu ihrem jetzigen Tätigkeitsfeld, räumt aber auch ein, immer wieder etwas dazuzulernen.So sei es großartig, wenn sich Dinge so entwickeln, wie man sie geplant habe. Gleichzeitig könne man aber auch aus Fehlschlägen lernen, die einen besser und stärker machen und indirekt auf das vorbereiten, was noch vor einem liegt.Weiterführende Links: