Ein Blick auf den neuen Mac App Store

2008 erschien der App Store für das iPhone und löste damit die mobile Software-Revolution aus. Zwei Jahre später veranstaltete Apple das "Back to the Mac"-Event und kündigte den Mac App Store an – was sich unter iOS bewährt hatte, wollte man auch auf den Mac bringen. Zwar war der Mac App Store niemals auch nur annähernd so wichtig wie der App Store auf dem iPhone, immerhin lässt sich noch immer Mac-Software aus jeder Quelle installieren, dennoch zählt der Dienst seitdem zu den essenziellen Systemkomponenten. Etwas unverständlich bleibt daher, mit wie wenig Aufmerksamkeit Apple den Store bedachte. Siebeneinhalb Jahre mussten vergehen, bis die erste maßgebliche Überarbeitung angekündigt wurde. Mit macOS 10.14 Mojave erscheint der neue Mac App Store und macht vieles besser. Wir fassen zusammen, was der Mac App Store ab Herbst 2018 leistet.Auf den ersten Blick fällt das neue Grund-Layout auf. Eine Seitenleiste ersetzt die Menüleiste und ermöglicht den direkten Zugriff auf Suche, Entdecken-Sektion sowie die Rubriken Create, Work, Play, Develop, Kategorien und Updates. Ohne die Navigation zu überladen ermöglicht Apple damit schnelleren Zugang zu interessanten Inhalten. Anders als im App Store für iOS gibt es aber keinen "Heute"-Tab, sondern nur eine wöchentlich aktualisierte, redaktionell betreute Rubrik.Grundlegend neu gestaltet wurden auch die einzelnen Produktseiten. Der Mac App Store passt sich natürlich an den neuen Dark Mode an, was gerade bei Screenshots sehr kontrastreiche Darstellung ermöglicht. Wer sich über eine App informiert, erhält nicht nur Screenshots, sondern in Zukunft auch bis zu drei Videos.Apple arbeitete zudem an der Suche, die im bisherigen Mac App Store noch unerklärlich dumm war. Anstatt nicht nachvollziehbare Zufalls-Resultate auszuspucken, soll die neue Suche Nutzern das Durchstöbern des Portfolios viel komfortabler machen. Beispielsweise berücksichtigt die Suche Entwickler, Kategorien, redaktionelle Texte, Entwickler-Stories, Tips und Tricks sowie Sammlungen. In den Suchergebnissen erhält der Anwender direkt eine Kurzbeschreibung sowie die User-Bewertung. Apple orientierte sich stark an der Funktionsweise der Suche unter iOS.