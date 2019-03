EKG mit der Apple Watch: Start in weiteren Ländern durch Nutzungsbedingungen angedeutet

watchOS 5.2 und iOS 12.2 Voraussetzung für Nutzung in weiteren Ländern

EKG-Feature mit CE-Kennzeichen

Zeitplan noch völlig unklar

Alle weltweit ausgelieferten Modelle der Apple Watch Series 4 bringen Sensoren zur Erstellung eines Elektrokardiogramms mit – diese sind aber durch Gesundheitsbehörden und anderen Zertifizierungsstellen genehmigungspflichtig. Aus diesem Grund sind die EKG-Funktionen der Apple Watch momentan nur für Nutzer in den USA freigeschaltet. In allen anderen Ländern deaktiviert Apple durch diverse Schutzmechanismen in iOS und watchOS die EKG-Funktion.Am Montagabend erschien iOS 12.2 samt aktualisierten rechtlichen Dokumenten. In diesen finden sich nun aber Hinweise , nach denen Apple die Einführung des EKG-Features in weiteren Ländern plant. Dort ist erwähnt, dass die EKG-Funktionen iOS 12.2 und watchOS 5.2 voraussetzen, um diese in anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten nutzen zu können. Explizit erwähnt Apple, dass watchOS 5.1.2 oder neuer für die Nutzung innerhalb der USA erforderlich ist. Dies lässt darauf schließen, dass Apple spezielle Softwareanpassungen in watchOS 5.2 und iOS 12.2 für die Freischaltung in weiteren Ländern durchführte. Hierbei könnte es sich um Hinweise zur Nutzung oder Warnmeldungen handeln, die von Gesundheitsbehörden gefordert werden.Die rechtlichen Informationen bergen aber noch einen weiteren Hinweis: Dort ist dokumentiert, dass Apple die EKG-Funktion nun mit der CE-Kennzeichnung versieht – diese ist erforderlich, um zu dokumentieren, dass der Hersteller sich an bestimmte in der Europäischen Union geltende Vorschriften hält. Das CE-Kennzeichen sagt nicht aus, ob Apple bestimmte Untersuchungen oder Tests bestanden hat – es sagt lediglich aus, dass der Hersteller sich über die Anforderungen im Klaren ist, die an ein Produkt für den EU-Vertrieb gestellt werden. Trotzdem ist die CE-Kennzeichnung ein wichtiger Hinweis, dass Apple die Einführung der EKG-Funktion für Nutzer in der EU plant.Natürlich ist aus den hinzugefügten Passagen noch kein genauer Zeitplan abzulesen, wann und in welchen weiteren Ländern Apple die EKG-Funktionen freischalten wird. Jedes einzelne Land stellt gesonderte Anforderungen an die Einführung von neuen medizinischen Funktionen oder Produkten.