Dub Dub: Apple dekoriert für WWDC-Event

MacTechNews berichtet live

Am Montag startet die größte Apple-Messe der Welt und der Technologiekonzern bereitet sich intensiv darauf vor. Während Banner bereits die Umgebung des schmücken , bereitet Apple noch die überdimensionale Inschrift „Dub Dub“ auf dem Messegebäude selbst vor. Kürzlich hat ein Apple-Manager verraten, dass zu dieser Zeit „Chaos“ bei Apple tobt.Banner und Schilder, angelehnt an dem aus der Einladung bekannten „Neon“-Design, zieren neuerdings den Messe-Standort in San Jose. Das Design aus Icon-Elementen war zuerst auf der WWDC-Webseite aufgefallen, mittlerweile hat es Apple auch bei der WWDC-App noch einmal verwendet. Eine animierte Version ist auf den Social-Media-Auftritten zu sehen.Wie auf den Bilder zu sehen ist, befindet sich die Hauptfläche noch in Arbeit. Bei den Vorbereitungen kann man jedoch den überdimensionalen Schriftzug „Dub Dub“ erkennen. Erst rätselten Apple-Anwender, dann kam heraus, dass der Ausdruck den Teilnehmern als gebräuchlicher Spitzname für die Veranstaltung selbst dient. Beobachter gehen davon aus, dass der Konzern Neonröhren einsetzt, um die Fläche und den geschwungenen Schriftzug zu illuminieren.Traditionell startet die WWDC mit einer Keynote, in der Apple die Neuheiten der kommenden Betriebssystemsversionen anpreist und zuweilen auch neue Hardware aus dem Hut zaubert. Die Präsentation startet in San Diego um 10:00 Uhr, das entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit. MacTechNews berichtet in Echtzeit von der Keynote und veröffentlicht erste Eindrücke der neuen Versionen von iOS 13, macOS 10.5 und watchOS 6 – sowie der neuen Produkte, sofern Apple denn welche präsentiert.