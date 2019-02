Drogenhandel über den App Store: Dealer eingesperrt, App noch verfügbar

Versteckte Funktionen

Poster auf dem Uni-Campus

Langjährige Haftstrafe

Der 18-Jährige Collin Riley Howard, Student an der University of California, Santa Cruz, entwickelte ein kleines Spiel mit dem Namen "Banana Plug". Das Spiel ähnelt Zehntausenden von anderen nicht sehr hochqualitativen Apps und Games im App Store: Ziel ist es, auf dem Spielbrett alle Bananen in Stecker zu verwandeln.Das besondere an der App ist nicht das Spiel an sich, sondern die versteckten Funktionen zum Drogenhandel: Howard entwickelte die App, um auf dem Campus der University of California Marihuana, Kokain und Methamphetamin an den Mann zu bringen. Da die Funktionen zum Drogenvertrieb wohl entweder ortsabhängig oder auf Kommando des Entwicklers freigeschaltet werden, passierte das Spiel Apples Begutachtungsprozess und steht bis heute zum Download bereit.Die Polizei wurde auf Howard aufmerksam, da er die App und wohl auch die "Zusatzfunktionen" durch Poster auf dem Campus der Universität bewarb. Ein Agent der Homeland Security erwarb von Howard bei Testkäufen diverse illegale Drogen und nahm den Studenten schließlich am 15. Februar fest.Da bei zwei dieser Probekäufe des Homeland-Security-Agenten mehr als fünf Gramm Methamphetamin den Besitzer wechselten, droht Howard eine langjährige Haftstrafe und eine hohe Geldstrafe: Für jede Tat sind mindestens 5 Jahre und bis zu 40 Jahre Gefängnis wie auch eine Geldstrafe von bis zu 5.000.000 Dollar vorgesehen.