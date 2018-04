Drittanbieter-Ziffernblätter: watchOS 4.3.1 gibt ersten Hinweis

This is where the 3rd party face config bundle generation would happen

Seit die erste Generation der Apple Watch auf dem Markt ist hört man vielerorts den Wunsch nach mehr Zifferblättern. Zwar können Apps Informationen auf den von Apple mitgelieferten Zifferblättern mittels Komplikationen darstellen - komplett eigene Zifferblätter sind in watchOS aber nicht möglich.Im Code der seit dem 2. April verfügbaren Entwicklerbeta-Version von watchOS 4.3.1, einem kleinen Fehlerbereinigungsupdate, ist nun aber ein erster Hinweis aufgetaucht, dass Apple wohl an der Unterstützung für Zifferblätter von Drittherstellern arbeitet. Es findet sich eine Zeichenkette mit folgenden Inhalt:Frei übersetzt ist dies ein Platzhalter für Programmiercode, in dem zukünftig die Voreinstellungen für Zifferblätter von Drittherstellern erstellt werden sollen.Besonders bei der Apple Watch ist es unverzichtbar, dass die Zifferblätter sehr energieeffizient entwickelt sind - jedes mal, wenn der Träger den Arm anhebt, wird das Zifferblatt aktualisiert und dargestellt. Verbraucht der Code des Zifferblattes zu viel Energie, könnte sich dies dramatisch negativ auf die Batterielaufzeit der Apple-Uhr auswirken. Dies könnte der Grund sein, warum Apple so lange zögerte, Entwicklern Zugriff auf die Programmierung von Watch-Faces zu gestatten.Auf dem Vorstellungsevent der ersten Watch-Generation legte Apple auch großen Wert darauf, dass die Apple-Uhr sehr präzise die Zeit anzeigt - und musste bei der Entwicklung der mitgelieferten Uhrenblätter auch darauf achten, dass diese flüssig und präzise dargestellt werden. Bei Dritthersteller-Zifferblätter könnte Apple dies nicht garantieren, da diese unter Umständen nicht mit der selben Effizienz entwickelt wurden wie die mitgelieferten.