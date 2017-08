Disney und Netflix trennen sich

Netflix-Abonnenten steht momentan ein reicher Fundus an älteren und neuen Disney-Produktionen zur Verfügung, wenngleich auch nicht alle bekannten Filme verfügbar sind. Dies wird sich im übernächsten Jahr aber zum Negativen ändern, denn Disney und Netflix gaben ihre Trennung bekannt . Irgendwann im Laufe des Jahres 2019 sollen alle neuen Disney-Inhalte nicht mehr via Netflix vertrieben werden. Nicht ganz klar ist, ob auch alle alten Filme davon betroffen sind. Für Disney-begeisterte Nutzer bedeutet dies, dann möglicherweise noch einen weiteren Streaming-Dienst abonnieren zu müssen. Die Etablierung eines solchen ist Disneys längerfristige Strategie, weswegen der Medienriese in den letzten Jahren milliardenschwere Investitionen in Streaming-Technologie bzw. in Anbieter von Streaming tätigte.Disney bestätigte, weitere 42 Prozent der Anteile von BAMTech erworben zu haben. Im vergangenen Jahr bezahlte Disney bereits rund eine Milliarde Dollar für 33 Prozent, jetzt hält Disney für zusätzliche 1,48 Milliarden insgesamt 75 Prozent des Unternehmens. BamTech gehört zu Major League Baseball Advanced Media und entwickelt Streaming-Lösungen für Video-Inhalte. Robert A. Iger, Disney-CEO und übrigens auch Chairman bei Apple, kommentierte den Schritt. Die Medienlandschaft werde zunehmen geprägt vom direkten Kontakt zwischen Content-Erstellern und Nutzern. Disney könne durch Nutzung des kompletten Technologieschatzes von BAMTech genau diese Verbindung aufbauen und sich besser an veränderte Märkte anpassen.