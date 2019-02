Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Wichtiger Hinweis

iOS App Store

Be Focused Pro – 1,09

Breathe Pro – gratis

Clocked – Time Tracking Refined – 1,09

Mac App Store

MacGourmet Deluxe 4 – 38,99

Open With - Browser, Mail Client, Gmail Picker – 5,49

Planner Studio Pro – 9,99

SG Project Pro 5 – 109,99

SG Project OnePage 5, 38,99

iTunes Movie Store

Einer nach dem Anderen – 7,99

No Country for Old Men – 5,99

Der Aufgabenmanager, der Time-Tracker und der Passwort-Tresor gehören eher zur Kategorie „nützliche Dienstprogramme“ und sind momentan – wie immer – gerade im Preis reduziert. Dasselbe gilt für den Texteditor und das Skizzenbuch. Auch einige Exoten, wie eine Atemtrainingsapp gehören dazu. Für den Mac finden sich professionelle Suiten für Projektmanagement, Ahnenforschung und Lebenmittelverwaltung momentan im Angebot.Eine norwegische Krimi-Komödie gesellt sich diese Woche zu einem deutschen Nachkriegsdrama und einem amerikanischen Action-Thriller. Wer sich gruseln will, schaut entweder den polnischen Horror-Thriller oder die preisgekrönte Dokumentation über die NSA-Enthüllungen Edward Snowdens.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Der „Passwort-Tresor“ unterstützt Touch ID, eine unbegrenzte Anzahl von Datenbanken und Ordnern, zudem beinhaltet er eine Schnell-Suche.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Das digitale Skizzenbuch bietet eine tonale Leinwand für Bleistiftzeichnungen mit allerlei ausgefeilten Touch-Gesten zur sinnvollen Bearbeitung.statt 2,29 Euro (iOS 10+)Mit einer „überraschend effizienten Methode“ lassen sich individuelle Aufgaben in Intervalle aufteilen und abarbeiten. Der Überblick über den eigenen Fortschritt bleibt dabei gewahrt.statt 9,99 Euro (ab iOS 11)Das ausführliche Atemtraining der App geht auf medizinischen Studien zurück. Es soll gegen Stress helfen und das Herz-Kreislauf-System stärken.statt 2,29 Euro (ab iOS 7.1)Mithilfe eines reduzierten Interfaces, Push-Mitteilungen, Gruppen und Kategorien will der Time-Tracker helfen, besser fokusiert und produktiv zu sein.statt 3,49 Euro (ab iOS 11)Eine Menge Markdown-Funktionen und iCloud-Sync bietet dieser schlanke Texteditor. Er funktioniert jedoch nur mit reinem Text, also nicht mit Word- oder RTF-Dateien.Ebenfalls im Angebot ist derstatt 5,49 Euro (ab iOS 11)statt 6,99 Euro (ab iOS 8)Kompakt und fundiert präsentiert die App Allgemeinwissen und fragt es ab. Die mehrfach prämierte App winkt am Ende mit einem staatlich zertifizierten Mini-Abschluss.statt 10,99 Euro (ab iOS 9)Einen getippten oder gesprochenen Text übersetzt das Programm in eine von 58 Weltsprachen. Das Ergebnis lässt sich auf vielen Wegen teilen.statt 54,99 Euro (ab macOS X 10.7)Die Software möchte die optimale Lösung für Rezepte, Lebensmittel- und Getränke-Verwaltung darstellen und bietet dazu eine große Menge cleverer Funktionen.statt 64,99 Euro (ab macOS 10.10)Ahnenforschung auf dem Mac gelingt mit MacStammbaum schnell, komfortabel und modern. Eine hohe Anzahl von interaktiven und innovativen Funktionen steht dazu zur Verfügung.statt 6,99 Euro (ab macOS 10.10)Das Tool ermöglicht auf bequeme Weise das Öffnen von Webseiten mit verschiedenen Browsern und Email-Programmen, die es automatisch erkennt und anbietet.statt 19,99 Euro (ab macOS X 10.10)Die Kalenderverwaltung auf Multi-User-Basis eignet sich zum Management samt individueller Rechtevergabe von Terminen, Kunden und Lieferanten.statt 229,99 Euro (ab macOS X 10.13)Die Projektmanagement-Software bietet unter anderem Werkzeuge zum aufgabenbasierten Planen, für Risiko- und Problemmanagement sowie Aktionsobjekte und Kosten.Andere Business-Tools von Simple Genius sind ebenfalls im Angebot:statt 54,99 Euro (ab macOS 10.13)statt 54,99 Euro (ab macOS 10.13)statt 54,99 Euro (ab macOS 10.13)statt 11,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Dokumentation von Laura Pointras.Rotten Tomato: 97%, Metacritic: 88Der Whistle Blower Edward Snowden wandte sich mit seinen NSA-Enthüllungen zuerst an drei Menschen. Laura Piontras war eine von ihnen und gewann mit ihrer Dokumentation darüber einen Oscar.statt 11,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Itay Tiran, Agnieszka Zulewska, Andrzej Grabowski. Regisseur: Marcin WronaRotten Tomato: 92%, Metacritic: 80Ein Londoner Pärchen polnischer Herkunft erhält zur Hochzeit ein verfallenes Haus in ihrem Heimatland. Der Ehemann verändert sich bei den Renovierungen auf beängstigende Weise.statt 11,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Komödie mit Birgitte Hjort Sørensen, Bruno Ganz, Tobias Santelmann. Regisseur: Hans Petter MolandRotten Tomato: 85%, Metacritic: 74Der Schwede Nils verliert durch eine Verwechslung seinen Sohn und bringt daraufhin die Killer zur Strecke. So steht er kurz darauf im Zentrum eines verwirrenden Drogenkriegs.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Action-Thriller mit Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Woody Harrelson. Regisseur: Joel Coen, Ethan CoenRotten Tomato: 93%, Metacritic: 91Ein Mann stolpert über eine Menge Heroin und zwei Millionen Dollar in bar. Mit dem Fund setzt sich eine gewalttätige Kettenreaktion in Gang.statt 11,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf. Regie: Christian PetzoldRotten Tomato: 98%, Metacritic: 89Eine Frau wird 1945 nach einer schweren Gesichtsverletzung zu ihrer eigenen Doppelgängerin, nachdem ihr Mann vorgeschlagen hat, die Rolle der vermeintlich Gestorbenen zu spielen.