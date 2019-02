Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Dazu gilt zu beachten

iOS App Store

Video Squishy – gratis

Wonderful Day – gratis

Mac App Store

Data Recovery BC – 22,99

Image Splash – gratis

Image Enhancer Pro, gratis

Readiris Pro 16 – 29,99

iTunes Movie Store

Blade Runner 2045 – 9,99

Up in the Air – 5,99

Die im Preis reduzierten Dienstpropramme helfen diese Woche, Netzwerkdurchsätze zu erfassen, Videos zu komprimieren und Fotos aufzuhübschen. Die OCR- und die Datenrettungs-Software in der Liste sind eher den professionellen Programmen zuzuordnen. Rettungssanitäter und Erste-Hilfe-Interessierte sollten sich die App für Ersthelfermaßnahmen ansehen. Zwei Spiele und weitere nützliche Tools runden die Software-Sammlung ab.Neben einem amüsanten Liebesfilm steht im Filmregal der Woche ein Drama mit Oscar-Preisträger George Clooney, das viele verschiedene Gefühle auslöst. Action und Spannung versprechen Tarantinos Gewaltorgie „Django Unchained", ein Thriller von David Cronenberg („eXistenZ“, „Naked Lunch“) und die viel gelobte Fortsetzung von Ridley Scotts Klassiker „Blade Runner“.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 10,99 Euro (ab iOS 11)Mit der neuen Version der Marketing-App können Influencer ihre Instagram-Accounts samt automatischer Posting-Funktionen noch besser verwalten.statt 2,29 Euro (ab iOS 7)In 40 Leveln konstruieren Spieler Brücken und beweisen deren Belastungsfähigkeit mithilfe von Stress-Tests.statt 4,49 Euro (ab iOS 9)Über 200 grüne Smoothie-Rezepte können Gesundheitsfreaks unter anderem per Filter nach Unverträglichkeiten, Zutaten und positiven Effekten durchsuchen.statt 2,29 Euro (ab iOS 11.4)Alle Behandlungspfade und Standardarbeitsanweisungen für den Rettungsdienst stellt diese App zusammen. Verpflichtend gelten sie in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.statt 3,49 Euro (ab iOS 11)Das Netzwerk-Tool misst den Durchsatz über TCP, UDP und – sogar ohne Internetverbindung – des lokalen WLANs. Die Spitzenwerte erkennt es dabei automatisch.statt 3,49 Euro (ab iOS 8.1)Dieses Rätsel- und Plattform-Spiel schickt Knobelfreunde durch den Kopf eines Mannes, um über 60 Level hindurch dessen tiefgreifende Geschichte aufzudecken.statt 1,09 Euro (ab iOS 7)Um Platz zu schaffen oder für das Weiterversenden komprimiert die App Videos – auf Wunsch auch per Stapelbetrieb.statt 1,09 Euro (ab iOS 7)Über Ketten von Tageszielen hilft die App schnell, einfach und attraktiv präsentiert, anstehende Aufgaben zu bearbeiten und Aktivitäten nachzuverfolgen.statt 28,99 Euro (ab macOS X 10.8)Die Profi-Rettungssoftware stellt verlorene Daten von Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks wieder her. Ein Assistent hilft dabei Normalanwendern, für Profis gibt es Detail-Einstellungen.statt 1,09 Euro (ab macOS 10.10)In hoher Auflösung lassen sich Farbbilder in Schwarz-Weiß-Versionen verwandeln, bei denen individuell festgelegte Bereiche farbig hervorgehoben sind.Andere Foto-Tools von ClueBees Tech sind ebenfalls im Angebot:statt 1,09 Euro (ab macOS 10.10)statt 2,29 Euro (ab macOS 10.11)statt 10,99 Euro (ab macOS 10.11)statt 99,99 Euro (ab macOS 10.6.6.)Das professionelle OCR-Werkzeug zeichnet sich durch eine schnelle und sehr genaue Texterkennungs-Engine und eine Menge Funktionen aus.statt 11,99 EuroScience Fiction von Harrison Ford, Ryan Gosling, David Bautista, Robin Wright. Regisseur: Denis VilleneuveRotten Tomato: 87%, Metacritic: 81Die Fortsetzung des Science-Fiction-Klassikers gewann zwei Oscars mit der Suche eines Replikantenjägers nach seinem seit 30 Jahren verschollenen Ex-Kollegen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Liebesfilm mit Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan. Regisseur: Jon M. ChuRotten Tomato: 91%, Metacritic: 74Eine New Yorkerin begleitet ihren Freund nach Singapur und findet heraus, dass er Mitglied einer der reichsten Familien vor Ort ist – und einer der begehrtesten Junggesellen.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Action mit Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio. Regisseur: Quentin TarantinoRotten Tomato: 86%, Metacritic: 81Der Kopfgeldjäger Dr. Schulz und Django, ein befreiter Sklave, machen sich im Amerika des 16. Jahrhunderts auf die gewaltsame Suche nach Djangos Frau.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Vincent Cassel. Regisseur: David CronenbergRotten Tomato: 89%, Metacritic: 82Eine Londoner Hebamme sucht die Angehörigen eines verwaisten Säuglings und gerät dadurch auf ihrer Russlandreise in kriminelle Verstrickungen.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick. Regisseur: Jason ReitmanRotten Tomato: 91%, Metacritic: 83Ein reicher Geschäftsmann lernt auf einer Reise eine Frau kennen, durch die er eine neue Sicht auf das Leben erfährt.