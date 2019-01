Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Der Disclaimer lautet

Einige Programme helfen dabei, Graphen zu zaubern, aus Bildern Pfade zu erstellen oder fit für einen Marathon zu werden. Wer sich mithilfe eines Anduino-Boards das Heim mit Sensoren und Heimtechnik-Geräten ausrüstet, kann diese mit einer App steuern, die diese Woche in der Rabatt-Liste steht.In den Filmen geht es diese Woche um Einzelpersonen, die sich ihren Weg suchen – entweder mit Gewalt und Geld (Carlos - Der Schakal), mit Ermittlungen und Mut (Cold in June) oder etwas verkniffen mit unbändigem Willen (About Schmidt). Eine Dokumentation über ausgehendes Öl und eine Schlagzeuger-Komödie runden das Programm fürs Wochenende ab.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 4,49 Euro (ab iOS 8)Bastler steuern über die App Heimsensoren und Automatismen der DIY-Plattform über selbstkonfigurierbare Bedienoberflächen.statt 7,99 Euro (ab iOS 8)Der leistungsstarke Kalender bietet anpassbare Ansichten, Vorlagen und erweiterte Optionen für wiederkehrende Ereignisse.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Der Systemmonitor zeigt über 150 Informationen über das Gerät und iOS an – von Netzwerk-Details über Medienspezifikationen bis zum Breitengrad.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Einfach, schnell und flüssig stellt man mit einem Wisch die virtuelle Eieruhr, um rechtzeitig den Topf vom Herd zu nehmen.statt 21,99 Euro (ab iOS 7.1)Jeff Galloway ist ein berühmter Läufer in den USA und hat ein spezielles Programm aufgelegt, um aus Anfängern in 30 Wochen Marathon-Läufer zu machen.statt 10,99 Euro (ab iOS 8)Einen der vielen Hundert kompatiblen Drucker vorausgesetzt, schickt PrintHand Dokumente zum ausdrucken dorthin.statt 109,99 Euro (ab macOS 10.6)Die professionelle Lösung für Graphen in zwei, drei und vier Dimensionen. Neben allen Gleichungen erstellt sie sogar mathematische Filme.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.11)Das vertonte Bildwörterbuch hilft mit 4500 Bildern das Verstehen und Erlernen von Begriffen in neun Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch und Chinesisch).statt 21,99 Euro (ab macOS 10.7)Auch sehr große Bilder aus über 70 Formaten wandelt das Profi-Tool in frei skalierbare Pfade um – per Skelettierung und ohne Bereichsüberlappung.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney. Regisseur: Alexander PayneRotten Tomato: 85%, Metacritic: 85In dem skurillen Roadmovie, für das Jack Nicholson den Golden Globe erhielt, versucht ein Pensionär unter anderem die Hochzeit seiner Tochter zu verhindern.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Drama Basim Kahar, Badih Abou Chakra, Edgar Ramirez. Regisseur: Olivier AssayasRotten Tomato: 93%, Metacritic: 94Der berüchtigte Terrorist schafft es in dem Golden-Globe-Gewinner, Geheimdiensten aller Welt immer wieder zu entkommen.statt 9,99 Euro (Leihe: 0,99 Euro)Dokumentation mit Mike Ruppert von Chris SmithRotten Tomato: 83%, Metacritic: 71Mithilfe von CIA-Insiderwissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen versucht Collapse zu belegen, dass das Öl knapp wird.statt 8,99 Euro (Leihe: 0,99 Euro)Thriller mit Michael C. Hall, Sam Shepard, Vinessa Shaw. Regie: Jim MickleRotten Tomato: 85%, Metacritic: 73Im Texas der 80er kämpft Familienvater Richard Dane erst erfolgreich gegen einen Einbrecher, später gegen dessen ganze Familie und ein korruptes System.statt 7,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Komödie mit Bengt Nilsson, Sanna Persson Halapi, Magnus Börjeson Regisseur: Ola SimonssonRotten Tomato: 87%, Metacritic: 72Eine mysteriöse Bande aus Schlagzeugern gibt an den verwegensten Orten Konzerte und gelangt schließlich in das Visier eines Polizisten aus einer Musikerfamilie.