Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Für alle Angebote gilt

iOS App Store

Oxford Dictionary of English – 1,09

Podcast TV Pro – 0,99

V for Wikipedia – 4,49

Mac App Store

The Gardens Between – 16,99

iTunes Movie Store

12 Years a Slave – 5,99

A Serious Man – 5,99

Sowohl der Gewinner in der Kategorie App, Pixelmator Pro als auch das "beste Spiel des Jahres" The Gardens Between befinden sich zur Zeit für macOS im Sonderangebot. Den entsprechenden Empfehlungen Apples schließen wir uns an.Ohne in Patriotismus zu verfallen, haben es zufälligerweise viele deutsche Programme in die Liste geschafft. Das gilt für die Hundrassen-App genauso wie den Wikipedia-Reader oder das Notiz-Programm. Die Filme sind diese Woche weniger europäisch ausgefallen als in den letzten Wochen. Wie zum Ausgleich spielt jedoch der deutschstämmige Schauspieler Michael Fassbender gleich in zwei der Streifen mit.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 7,99 Euro (ab iOS 11)Eine einfache und doch leistungsfähige Notiz-App hat Tim Knorr programmiert. Sie unterstützt bis zu sechs Fotos, erkennt Datentypen automatisch und erlaubt umfangreiches Teilen.statt 21,99 Euro (ab iOS 9)Die BMW-App bringt OBD2-Diagnose, Fehlercode-Definitionen und unterstützt 3D-Touch.Auch erhältlich:statt 16,99 (Ab iOS 9)statt 16,99 (Ab iOS 9)statt 16,99 (Ab iOS 9)statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Sämtliche Hunderassen aus aller Welt kennt diese App laut Entwickler Kai Bruchmann. Er habe intensiv recherchiert und auch immer mal die Fotos aktualisiert.statt 4,49 Euro (ab iOS 11)Der Küchenhelfer verwaltet mehrere Kochzeiten – etwa für unterschiedliche Herdplatten – parallel. Neben der Zeit lassen Temperatureinstellungen angeben.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)150 Jahre Sprachforschung liegen hinter der renomierten Referenz für englische Sprache. Die 2018er Version enthält 350.000 Begriffe und 75.000 Audio-Aussprachen.Auch erhältlich:statt 21,99 (Ab iOS 9)statt 21,99 (Ab iOS 9)statt 21,99 (Ab iOS 9)statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Mehr als 10.000 Podcasts, Video-Streams und TV-Sendungen lassen sich mit der App auf iPhone oder iPad streamen oder per Apple TV auf den heimischen Fernseher.statt 6,99 Euro (ab iOS 11)Die Raureif GmbH stellt diesen optimierten Wikipedia-Reader mit allerlei Zusatzfunktionen her. Darunter gehört etwa ein Suchverlauf, gute Typografie, 3D-Touch und Dark Mode.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.11)Die App hilft bei der Vorbereitung von Meetings und Meeting-Serien. Termine lassen sich aus dem Kalender übernehmen und mit TOPs versehen.statt 43,99 Euro (ab macOS 10.13)Gerade erst den Best-of-2018-Award gewonnen und nun ist das professionelle Bildbearbeitungswerkzeug auch noch im Sonderangebot.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.12)Aus dem Mauspfeil entsteht mit diesem Tool einer von 11 Präsentationszeigern, um auf Präsentationen und freigegebenen Bildschirmen besser sichtbar zu sein.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.9)In dem preisgekrönten Spiel (u.a. Best of 2018) geht man auf die emotionelle Reise mit Arina und Frendt und löst Rätsel indem man etwa die Zeit manipuliert.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro ).Skalvendrama Michael Fassbender, Chiwetel Ejiofor, Brad Pitt. Regisseur: Steve McQueenRotten Tomato: 95%, Metacritic: 96Der erbitterte Kampf von Solomon Northup um Freiheit und Überleben erhielt neben drei Oscars, einen Golden Globe und den Publikumspreis beim Toronto Filmfestival.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Jüdische Tragikkomödie mit Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed. Buch und Regie von Ethan Coen und Joel Coen.Rotten Tomato: 89%, Metacritic: 79Larry Gopniks Leben läuft aus den Fugen: Seine Gattin lässt sich scheiden, sein Sohn hat Suchtprobleme, die Tochter bestiehlt ihn für eine Schönheits-OP.statt 11,99 EuroAction-Krimi Ansel Elgort, Kevin Spacey und Lily James. Drehbuch und Regie: Edgar WrightRotten Tomato: 93%, Metacritic: 86Baby ist der beste Fluchtwagenfahrer weit und breit – nachdem er ein süßes Mädchen kennenlernt, will er aussteigen. Sein letzter Job hat es in sich.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Judi Dench. Regie: Cary Jogi FunkunagaRotten Tomato: 84%, Metacritic: 76Die junge Jane tritt eine Stelle als Gouverante bei einem knorrigen, verschlossenen Mann an. Sie verliebt sich und es gehen beängstigende Dinge auf dem Anwesen vor sich.statt 7,99 EuroAction-Abenteuer mit Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen. Regie: Patty JenkinsRotten Tomato: 93%, Metacritic: 76Diana, der Prinzessin eines versteckten Amazonenreichs fällt ein Weltkriegspilot in die Arme. Sie geht mit ihm, um den Krieg zu beenden und lernt dabei ihr eigenes Schicksal kennen.