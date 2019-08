"Designed by Apple in California" gibt es (in den USA) nicht mehr

450 Bilder von Andrew Zuckerman

Mit dem eleganten Werk "Designed by Apple in Califonia" präsentierte Apple im November 2016 einen Überblick über die hauseigene Design-Historie der vorangegangenen 20 Jahre. Jetzt ist das Buch selbst Geschichte: Es wird im US-amerikanischen Online-Store des iPhone-Konzerns nicht mehr angeboten.Mit 450 Bildern des renommierten amerikanischen Fotografen Andrew Zuckerman präsentierte Apple in dem 300-seitigen Buch nicht nur die hauseigenen Produkte, sondern gab auch Einblicke in deren Entwicklung und die Herstellungsprozesse. Der visuelle Bogen reichte dabei von iMac bis zum Apple Pencil. Das Vorwort steuerte Apples langjähriger Chefdesigner Jony Ive bei.Das dem 2011 verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs gewidmete aufwändige Werk war bereits seit geraumer Zeit im US-amerikanischen Online-Store des kalifornischen Unternehmens als "nicht lieferbar" gekennzeichnet, jetzt hat Apple es entfernt. Auf den Webseiten des iPhone-Konzerns wird es zwar noch präsentiert , der dort zu findende Link auf den Store führt aber lediglich auf eine Fehlerseite.In anderen Ländern, darunter auch Deutschland, ist "Designed by Apple in California" hingegen noch verfügbar. Die 33 mal 41 Zentimeter große Ausgabe kostet 299 Euro , die kleinere Variante mit 26 mal 32 Zentimetern ist für 199 Euro zu haben. Wie viele Exemplare des englischsprachigen Buchs hierzulande noch auf Lager sind, ist nicht bekannt. Wer mit dem Gedanken spielt, das bibliophile Werk ins heimische Bücherregal zu stellen, sollte sich aber vermutlich beeilen, denn es steht zu erwarten, dass es auch in Deutschland in nächster Zeit aus Apples Sortiment verschwindet.