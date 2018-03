Der reichste Mensch der Welt: Amazons Chef ist Hundertmilliardär

9,1 Billionen Dollar in der Hand von 2.208 Milliardären

Reichster Deutscher, reichste Frau, jüngste Reiche

Jedes Jahr veröffentlicht das Magazin Forbes eine Liste der Dollarmilliardäre auf der ganzen Welt. Dauergast in dieser Liste ist Microsoft-Gründer Bill Gates, dessen Namen die meisten als erstes mit der Bezeichnung »reichster Mann der Welt« verbinden dürften. Im 2018er Ranking belegt er allerdings nur noch Platz 2, obwohl sein errechnetes Vermögen im Jahresvergleich von 86 Milliarden auf 90 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Den Spitzenplatz erreichte Amazons CEO Jeff Bezos mit 112 Milliarden Dollar. Der Chef des Online-Warenhauses legte durch enorme Wertsteigerungen seines Aktienbesitzes deutlich zu ist nun der weltweit einzige Mensch mit einer zwölfstelligen Vermögenssumme (in Dollar gemessen), Forbes nennt ihn deswegen Centi-Milliardär. Die Autoren betonen, dass der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem in dieser Liste noch nie so groß war wie dieses Mal.Insgesamt zählte Forbes für 2018 weltweit 2.208 Milliardäre, die insgesamt 9,1 Billionen Dollar besitzen. Einmal mehr bleibt außerdem der Befund, dass Reiche immer reicher werden und sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet. Die Liste Milliardäre wird von Persönlichkeiten der US-Tech-Industrie dominiert. Neben Bezos und Gates findet sich etwa auch Facebooks Chef Mark Zuckerberg weit oben (Platz 5 mit 71 Milliarden Dollar), ebenso die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin (Plätze 12 und 13 mit jeweils 44 Milliarden Dollar). Der Aktienspekulant Warren Buffet, der auch immer wieder durch Großeinkäufe bei Apples Wertpapieren für Schlagzeilen sorgt, belegt Platz 3 der Liste mit 84 Milliarden Dollar. Apples Management findet sich nicht in den Top 1000, dafür aber Steve Jobs' Witwe Laurene Powell-Jobs (Platz 58 mit 18,8 Milliarden Dollar).Der reichste Mensch außerhalb der Vereinigten Staaten ist der französische Unternehmer Bernard Arnault auf Platz 4 mit 72 Milliarden Euro. Die reichsten Deutschen sind Aldi-Süd-Gründer Karl Albrecht und seine Tochter Beate Heister, die gemeinsam Platz 27 mit 29,8 Milliarden Dollar belegen. Die reichste Frau ist die US-Amerikanerin Alice Walton, Tochter des verstorbenen Walmart-Gründers Sam Walton, auf Platz 16 mit 46 Milliarden Dollar. Auch die jüngste Person in der Milliardärsliste ist eine Unternehmenserbin, nämlich die Norwegerin Alexandra Andresen mit einem Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar auf Platz 1650. Sie ist 21 Jahre alt. Übrigens: US-Präsident Donald Trump gehört zu der Minderheit auf der Liste, deren errechnetes Vermögen im Jahresvergleich gesunken ist. Mit seinen geschätzten 3,1 Milliarden Dollar landet er in der Liste auf Platz 766, im Vorjahr war es noch Platz 544.Weiterführende Links: